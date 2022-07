Crimen en Mar del Plata: en la indagatoria, el novio de la hija de Rudy Ulloa habló de legítima defensa

MAR DEL PLATA.- Juan Jesús Piero Pinna, acusado de cometer un asesinato durante el reciente cumpleaños de un polémico empresario en esta ciudad, fue indagado por la fiscal Florencia Salas, a cargo de la investigación. El sospechoso intentó dar una versión que busca mejorar su situación procesal para que se entienda su reacción dentro de lo que el Código Penal contempla como legítima defensa.

El exrugbier tucumano, conocido como El Faraón del Polo, por haber estado en su provincia al frente de una cadena de productos avícolas con ese nombre, está acusado de matar de cuatro balazos a Maximiliano Rihl, de 44 años, y luego fugarse junto a su novia, Romina García, hija del exchofer de Néstor Kirchner y ahora empresario de supermercados y medios, Rudy Ulloa.

El sospechoso estuvo prófugo durante casi un día y medio hasta que, acompañado de su abogado, se entregó en San Miguel de Tucumán, donde ya tenía un pedido de captura previo en una causa por robo a partir de una denuncia que había realizado su expareja.

Salas, que lo acusa de homicidio agravado y lesiones, pidió la extradición interprovincial y logró que anteayer, fuera trasladado por una comitiva policial a esta ciudad. Quedó detenido desde entonces en la Unidad Penal N° 44 de Batán y poco antes de las 9 de hoy fue trasladado hasta la fiscalía.

El crimen se cometió durante el cumpleaños número 51 de Mauricio Ríos, que supo tener negocios en Santa Cruz y hoy concentra su actividad en Mar del Plata, donde tiene emprendimientos gastronómicos, entre otras actividades. Su nombre se hizo aún más conocido cuando en 2020 se le imputó la usurpación de una casa en Cariló, causa por la que irá a juicio junto a otros cuatro acusados, según se confirmó la última semana.

En Mar del Plata, El Faraón del Pollo está asistido por el letrado local Wenceslao Méndez, que lo acompañó desde primeras horas de hoy para un primer diálogo y ajustar la estrategia de la declaración. Su cliente, durante dos horas, intentó dar detalles de lo que habría sido una reacción a una provocación y amenazas por parte de Rihl.

Se esperaba con gran expectativa su versión de los hechos. La primera que circuló, a partir de testigos presenciales que declararon en la causa, es que Piero Pinna discutió primero en el interior del salón con Ariel Núñez, también invitado, quien terminó con doble fractura en una pierna. Luego los incidentes se trasladaron hasta la playa de estacionamiento y allí fue donde se dirigió hasta su automóvil, tomó una pistola 9 milímetros y disparó nueve veces. Cuatro de los proyectiles dieron en un tobillo, una rodilla, una muñeca y la espalda baja de la víctima.

La fiscal, a partir de los testimonios recabados, manejaba la hipótesis de un asesinato en circunstancias en que Rihl se habría acercado a Piero Pinna con intenciones de recriminarle las discusiones en medio de la fiesta pero decidido a calmar ánimos.

García, pocas horas después de que su novio se entregara en Tucumán, también vino a Mar del Plata y declaró ante Salas. Se intentó mantener a resguardo el contenido de ese testimonio, pero pudo trascender que habría planteado un enfrentamiento.

El propio de Piero Pinna en Tucumán, Sergio Faiad, también abrió esa posibilidad cuando, en declaraciones a la prensa, aseguró que de los nueve casquillos de bala rescatados por personal de la Policía Científica en la escena del crimen, al menos uno, sería de un arma distinta a la que utilizó su cliente.

El sospechoso (a la izquierda), Mauricio Ríos y Romina García Diario La Capital

Fue también quien dio a entender que disparó en legítima defensa, ya que se habría sentido en riesgo frente a otra arma que no solo le apuntaba a él, sino también a García, la novia.

La versión del acusado y la propia fiscal deberán esperar ahora los resultados de peritajes pendientes para tratar de determinar, en principio, si hay evidencias de dos armas utilizadas en circunstancias en que Rihl recibe las heridas mortales. “Los peritajes son los únicos que no mienten”, aseguró Méndez, que evitó dar mayores detalles sobre el contenido de la declaración de su defendido.

No solo debe esperar por vainas y proyectiles recuperados en el estacionamiento del parador Horizonte del Sol, donde se cometió el asesinato. El arma de Piero Pinna no pudo ser secuestrada, por lo que hasta el momento no hay cotejo posible con los plomos que están incorporados a la pesquisa. También apunta al dermotest que se le practicó a la víctima, resultado que también aparece determinante para que la coartada del acusado mantenga chances de credibilidad.

Piero Pinna continuará detenido en el establecimiento carcelario de Batán. Su abogado en Tucumán había reclamado, sin suerte, que la declaración indagatoria en Mar del Plata se hiciera por videoconferencia, ya que temían por la integridad física de su cliente.