El brutal asesinato de Jorge Enrique De Marco -el empresario de 65 años que fue encontrado atado de pies y manos en su casa el jueves pasado- sacudió a la localidad de San Isidro. El hombre vivía en el barrio de Las Lomas, cerca del Jockey Club, una de las zonas más exclusivas del partido bonaerense. “San Isidro antes era otra realidad; era un lugar seguro, un lugar en el que podíamos caminar por el centro”, lamentó Susana Dascalaki, pareja de De Marco.

De esta forma, la mujer aseguró que en los últimos 10 años el barrio “cambió rotundamente”. “Era muy tranquilo, de vecinos que se conocían. Pero en este último tiempo, la casa de Jorge era a la única a la que no habían ingresado. Todos habían padecido una o dos entraderas de la misma magnitud, con el mismo modus operandi. Esa zona tranquila de casas hermosas se convirtió en cercos electrificados, alarmas, vigilancia y cámaras”, agregó, en diálogo con Radio Mitre.

En la misma línea, la mujer responsabilizó a las autoridades y apuntó directamente contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires: “Antes de morir, Jorge pagó todos los servicios y los vencimientos de ABL y de Arba -que venían con un aumento del 500%- y no le dieron ni siquiera seguridad. Yo quiero que el gobernador (Axel) Kicillof responda por esto”.

Dascalaki también dio más detalles sobre cómo era la vida del empresario y reveló que dormía con un arma bajo la almohada. “Portaba armas desde muy joven de forma legal. Hace unos años, cuando cambió el gobierno, le quitaron la portación, y para nosotros era muy importante porque con la ONG participábamos de allanamientos y de delitos muy complejos”, explicó y agregó: “Él quedó muy dolido por esa situación, pero en cada ambiente de su domicilio había un arma, él decía: ‘Entran acá y no salen’. La casa era muy segura, tenía vidrios dobles y alarma. El único lugar en que no había alarma era en su dormitorio para poder movilizarse, pero es cierto que dormía con un arma bajo su cuerpo”.

Tras ello aseguró: “Siempre fue una persona apegada a la ley, preocupada por la seguridad. Durante su vida tuvo distintas actividades: fue piloto comercial; instructor de tiro en Estados Unidos; tirador profesional, ganó todas las categorías. Los miércoles y sábados iba a practicar tiro, era coleccionista de armas y últimamente, se dedicaba a los emprendimientos inmobiliarios“. Asimismo acotó: “Todavía estamos descubriendo qué es lo que pasó, pero realmente es indignante y da muchísima bronca”.

El homicidio del empresario fue descubierto cuando un amigo de la víctima ingresó en la casa con un juego de llaves que solía usar, preocupado porque De Marco no respondía las llamadas telefónicas ni los mensajes de WhatsApp. Al encontrarse con la escena el hombre se comunicó con el 911, que una vez arribado a la vivienda convocó a los peritos de la División Policía Científica.

Los detectives judiciales y policiales que investigan el homicidio están detrás de la hipótesis de que la víctima habría tratado de defenderse con su propia arma, una teoría que se sostiene a partir del hallazgo de un balazo en la habitación.

Al respecto también habló su pareja, quien explicó que desde hacía años tenían la costumbre de no convivir durante la semana por una cuestión de “comodidad” por su trabajo, por lo que no estaba con él durante la noche del crimen. “Yo había estado desde el viernes hasta el domingo a la noche en su casa y el domingo a la noche me vine a mi departamento porque está más cerca de mi trabajo. Si no fuese por eso, yo hubiese estado ahí en el momento en que ingresaron”, consideró.

Además, sugirió que los delincuentes habrían ingresado a través de un lote vacío -propiedad de la víctima- que lindaba con el terreno de la vivienda. “Primero barretearon la ventana del dormitorio de la planta baja y no pudieron ingresar. Después subieron a la terraza e ingresaron por una ventana”, detalló y sumó: “Su dormitorio tenía una ventana balcón -que es donde impactó la bala- y una ventana más chica. Calculo que al ser un día de tormenta habrá abierta la ventana un poco y se habrá quedado dormido. Ese era el único acceso y la única posibilidad que tenían”.

Finalmente, la mujer lamentó que esta vez le haya tocado “vivirla de cerca” y resaltó la actuación de los fiscales, de la DDI de San Isidro y de la Policía. Asimismo, confirmó que la banda responsable del crimen está identificada y reiteró el pedido de ayuda al Gobierno. Luego cerró: “Necesitamos que los encuentren, ya no podemos vivir más así. Quiero pedirle a la Casa del Pueblo, que es el concejo deliberante de San Isidro; al nuevo intendente, Ramón Lanús; a Patricia Bullrich, que lo apoyó durante la campaña, que instalen de vuelta a la Gendarmería, que nos den seguridad y que esto no vuelva a pasar en San Isidro”.

