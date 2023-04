Crimen y misterio en Retiro: amplían la imputación y vuelven a indagar al empresario detenido por la muerte de la modelo brasileña

escuchar

El empresario Francisco Sáenz Valiente, detenido por la muerte de la modelo brasileñana Emmily Rodrigues Santos Gomes, quien falleció al caer al vacío desde un sexto piso, volverá a ser indagado al ampliarle la imputación en su contra.

Sáenz Valiente, de 52, será indagado por los delitos de femicidio, portación ilegal de arma y suministro de estupefacientes, según informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente.Hasta el momento estaba imputado de homicidio.

La audiencia, a cargo del juez en lo criminal y correccional porteño María Del Viso, comenzará a las 12.30 y se realizará de manera virtual. El imputado declarará desde la alcaidía de la Policía de la Ciudad donde está detenido y estará acompañado por sus abogados defensores, Rafael Cúneo Libarona y Facundo Orazi.

Según pudo reconstruir LA NACION, hoy a la mañana el fiscal Santiago Vismara amplió la imputación y presentó el pedido para ampliar la indagatoria. El juez Del Viso hizo lugar a lo solicitado por el representante del Ministerio Público.

Sáenz Valiente está detenido desde el 30 del mes pasado, pocas horas después de la muerte Rodrigues Santos Gomes, de 26 años. En su primera indagatoria, el 1 de este mes, dijo que la joven tuvo un “brote” y se arrojó al vacío por una ventana.

La joven modelo tenía 26 años

La autopsia determinó que Rodrigues Santos Gomes murió como consecuencia de “politraumatismos” y “hemorragias internas y externas” y en las consideraciones médico-legales se dejó asentado que una caída desde un sexto piso como en este caso –de menos de 50 metros–, en medicina legal se conoce como “defenestración”.

En las conclusiones de la necropsia, el médico legista Héctor Di Salvo explicó: “La caída de una altura de seis pisos, como en este caso, se deberá considerar una caída de las denominadas ‘defenestraciones’, es decir, una caída libre de menos de 50 metros. Ello ha ocasionado un sinnúmero de lesiones que producen tanto una hemorragia intraabdominal por estallido hepático y una fractura grave de la primera vértebra cervical, las cuales son idóneas para producir la muerte, pese a cualquier tratamiento que se hubiera intentado”.

El forense agregó: “En ninguna de las lesiones descriptas puede el firmante afirmar con rigor científico que se pueden destacar lesiones de las denominadas ‘de defensa’ contra la interpósita persona, y dada la magnitud y variante de las lesiones descriptas y considerando la velocidad del impacto y la energía cinética que se ha desarrollado para producir la muerte impiden seriamente esa diferenciación”.

“Juntada divertida”

La joven modelo había llegado al departamento de Sáenz Valiente, situado en Libertad 1542, en Retiro, un rato antes de las 3 del 30 de marzo pasado. No estaba sola, estaba con sus amigas, Juliana Magalhaes Mourao, también de nacionalidad brasileña, y de Dafne, una joven cubana.

Sáenz Valiente estaba acompañado por su amiga Lía Figueroa Alves, de 36 años, que había llegado a las 2.10. Hubo música, tragos con alcohol y drogas.

Según dijo cuando declaró como testigo, Figueroa Alves le había dicho a su amigo que se iba en dos horas. “Como la juntada estaba divertida, me quedé. A eso de las 5, 5.30, se fue la tercera chica [por Dafne] que había venido con Juliana y Emmily “, dijo la amiga del empresario ante el fiscal Vismara y los abogados defensores Cúneo Libarona y Orazi, y el letrado Ignacio Trimarco, representante de los padres de la modelo fallecida.

Después de que se fue Dafne, la “juntada” continuó con más música y tragos. “Nos probamos unos kimonos”, recordó la testigo. Contó que, mientras ella y Juliana hablaban, Emmily y Sáenz Valiente bailaban. Los cuatro estaban en el living.

“En un momento, creo que a las 7 o 7.30, escuché un llanto o una risa y le dije a Juliana que algo le pasaba a su amiga. Ella me contestó que no pasaba nada. No sé qué le pasó a esa chica, tuvo un cambio, una transformación. Veo que a Emmily le cambió la cara, los ojos, todo y empujó a Fran [por el empresario]. Él le dijo ´ya está, ya está, ya te descargaste´ y ella se va a la cocina. Yo tuve miedo, percibí que algo malo había, un ambiente raro. Pensaba que Emmily podía ir a agarrar un cuchillo. Pensaba que había que estar con ella, no había que dejarla sola. Le pedí explicaciones a Fran por lo que había pasado, qué le había dicho a Emmily antes de llorar”, afirmó bajo juramento de decir la verdad.

Después contó que, desde la cocina, la joven brasileña la miraba de reojo. “Estaba en una actitud sospechosa. Como que medía mis movimientos. Fui y la encaré, le pregunté qué le había pasado. Ella me repreguntó: ´¿Vos quién sos, cómo te llamas?´. Me lo dijo furiosa, con una voz de monstruo y los ojos para afuera. La chica estaba como el exorcista. Pensé que iba a agarrar un cuchillo y nos iba a matar a todos. Seguía con su cara transformada. Ya no era la chica hermosa que había llegado a la madrugada. No le tengo miedo a nada. Soy recreyente [sic]. Había algo medio oscuro, no sé cómo explicarlo. Yo me quería ir a la mierda, no me gusta pasar ese tipo de situaciones” afirmó la testigo, según el acta a la que tuvo acceso LA NACION.

Tras el tenso momento vivido, todos volvieron hacia el living y el empresario hizo como “mediador”, según el relato de la testigo. “[Sáenz Valiente] dijo vamos todos a agarrarnos las manos. Las chicas querían agarrarse de las manos, pero yo miraba de reojo a Emmily, tenía miedo que me parta un vaso en la cabeza, pero a Fran lo saludé y le dijo ´con vos está todo bien, pero qué manos, no estoy en la iglesia, no me molesten´”, recordó la única mujer argentina que en ese momento estaba en el departamento del empresario.

Cuando Figueroa Alves estaba por pedir, por medio de una app, un auto para que la pasara a buscar, se le acercó la modelo brasileña y se sacó la remera que llevaba puesta. “Se queda en tetas [sic]. Tenía el jean puesto y estaba descalza”, contó la testigo. Afirmó que en todas esas horas no hubo ninguna “acercamiento” sexual.

En un momento de la declaración, le preguntaron a la testigo sobre las bebidas que habían tomado esa madrugada en el departamento de Sáenz Valiente, en particular la joven fallecida, Figueroa Alves respondió: “Yo tomaba vodka [una marca importada] con Gatorade. Ellos tomaron, creo, lo mismo. No puede saber cuántos vasos tomó cada uno. Emmily tomaba la misma bebida que yo. En un momento me cofundí y agarré un vaso, creo que era el de Juliana, que tenía gin”.

El living del departamento del empresario

Como Alves Figueroa dijo que arriba de la mesa había drogas, le preguntaron qué sustancias estupefacientes había. “Cocaína y tusi [también conocida como cocaína rosa]. No sé qué cantidad. El que quería podía agarrar. Yo, particularmente, cocaína no consumo y no consumí. Sí tusi. Respecto a los demás, todos consumieron todo. Ellos [Sáenz Valiente, Juliana y Emmily] consumieron cocaína y tusi. Se dice que esas drogas no se mezclan porque tienen efectos totalmente diferentes”.

Contó que aspiró cinco o seis veces tusi. Le preguntaron de quién era la droga. “Estaba en el departamento cuando llegué. No sé de quién era, sí puede decir que estaba ahí”, dijo y agregó que era habitual consumir en la casa del empresario. “Pero cada uno hace lo que quiere. Cada uno elegía tomar”, aclaró y explicó que Sáenz Valiente nunca insistió para que consumieran.

Después afirmó que se fue asustada del departamento. Recordó que cuando llegó al edificio donde vive, en Recoleta, a las 9, le mandó un mensaje a su amigo. “Le dije que cómo podía, que no sabía a quién llevaba a su casa, era una psiquiátrica [por Emmily]. A una mina X le agarra un ataque, le agarró el demonio [sic] adentro. Fueron de mensajes de enojo e indignación. Entonces me dormí. Cuando me desperté a las 11 vi que tenía una llamada, dos audios y tres o cuatro mensajes de Francisco[por el imputado]. En el primer audio me dijo ´pasó algo terrible´ y en el segundo ´llamame urgente´. Después en un mensaje por Whatsapp me dijo ´no la pude frenar, se tiró por la ventana, se murió, estoy roto por dentro´”.

Noticia en desarrollo

LA NACION

Temas HomicidioRetiro