Cristina recibió a economistas para analizar propuestas de “crecimiento productivo y federal”

En el Día de la militancia peronista, Cristina Kirchner recibió en su domicilio de San José 1111 —donde cumple una condena firme por el delito de defraudación contra la administración pública— a un grupo de economistas que, en representación de más de 80 profesionales, le acercaron un paquete de propuestas orientadas a un modelo de “crecimiento productivo y federal”. Según expresó en X, el trabajo —construido durante más de 45 jornadas en comisiones del Partido Justicialista— reúne un informe de más de 400 páginas y aspira a instalar un debate interno sobre el rumbo económico para el siglo XXI.

En el Día del Militante, recibimos en San José 1111 a un grupo de economistas que en representación de más de 80 profesionales me entregaron y presentaron consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI.



Todos… pic.twitter.com/l1AvAjadNI — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 17, 2025

En su publicación planteó que no se trata de un texto cerrado, sino de un punto de partida para una discusión más amplia. “No es un trabajo cerrado, sino una hoja de ruta abierta al debate y a la acción que será presentado ante el Partido Justicialista para su apertura y discusión”, señaló.

“Estoy convencida de que Argentina enfrenta una encrucijada histórica”, dijo y subrayó: "El mundo se redefine a través de tensiones geopolíticas, transformaciones tecnológicas y nuevos desafíos energéticos y ambientales”.

Mientras en territorio bonaerense se expone una interna entre los alfiles del gobernador Axel Kicillof y las filas representadas por la expresidenta, Cristina advirtió sobre la necesidad de dejar atrás una dinámica económica sin acuerdos: “En este contexto urge …. construir una hoja de ruta hacia el desarrollo con soberanía, producción e inclusión”. Y concluyó con una definición política: “Por eso, creo sinceramente que es hora de decidir qué país queremos construir; porque la crisis argentina no es solo económica… es una crisis de proyecto de país”.

Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón de su casa en San José 1111 Santiago Oroz

El encuentro se desarrolló como una instancia de análisis técnico y político. Los economistas expusieron lineamientos vinculados al desarrollo productivo, el rol del Estado en la planificación y las posibilidades de reposicionar sectores estratégicos. La intención, según lo que surgió del intercambio, es que el material sea debatido dentro del PJ antes de su difusión formal.

Hoy en San José 1111 nos reunimos con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.



Hablamos de la situación de las provincias argentinas, gravemente desfinanciadas por la caída de la recaudación nacional, que afecta en forma directa los fondos de coparticipación federal y es muy… pic.twitter.com/MR8kTJdgS8 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 13, 2025

Más tarde, Cristina también recibió al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. La reunión, también informada en X, se concentró en la situación financiera de las provincias y el freno total de las obras nacionales.

En su publicación, la ex presidenta escribió: “Hoy en San José 1111 nos reunimos con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Hablamos de la situación de las provincias argentinas, gravemente desfinanciadas por la caída de la recaudación nacional, que afecta en forma directa los fondos de coparticipación federal y es muy negativa para la vida de los pueblos del interior”.

La conversación, según describió, incluyó el impacto que genera la paralización de proyectos de obra pública, tanto en infraestructura social como en infraestructura logística. “Coincidimos en la necesidad de abordar la discusión en el parlamento del tratamiento del presupuesto nacional que permita dar respuestas a estos problemas. Muchas gracias, Ricardo, por la solidaridad”.