Cuándo se conocerá el veredicto del juicio entre Julieta Prandi y Claudio Contardi

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana dará a conocer el veredicto en el caso que enfrenta a Julieta Prandi con su exmarido, Claudio Contardi. La espera llega a su fin tras el juicio por abuso sexual y violencia física, económica y psicológica.

Cuándo se conocerá el veredicto del caso Julieta Prandi

El veredicto se dará a conocer el miércoles próximo a las 11 de la mañana. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana, a cargo del debate, será el encargado de dictar sentencia.

Los alegatos del Ministerio Público Fiscal

La pena que solicitó la fiscalía para Claudio Contardi

El fiscal Chistian Fabio solicitó una pena de 20 años de prisión para Claudio Contardi. Durante su alegato, el fiscal fue contundente: “Julieta, la víctima, no mintió”. Fabio argumentó que no quedan dudas sobre la participación de Contardi en los hechos denunciados, a los que calificó de “aberrantes”.

El fiscal detalló los hechos que, según su investigación, ocurrieron entre 2015 y 2018: “Señores jueces, para esta fiscalía no quedó ninguna duda: quedó debidamente demostrado que por el año 2015, posterior al 28 de julio, hasta marzo de 2018, fecha en que se mudan a Martínez, el señor Contardi en oportunidad de estar en pareja con Prandi, durmiendo en la habitación del domicilio conyugal del barrio privado Septiembre, en Escobar, en horas de la noche abusó sexualmente, en reiteradas oportunidades, ejerciendo amenazas y violencia física tomándola del cuello y del cabello por detrás y accediendo a ella carnalmente, ejerciendo violencia psicológica, diciendo que era su obligación tener relaciones sexuales por ser su mujer. Era una relación asimétrica de poder”.

El fiscal Christian Fabio

Fabio enfatizó la vulnerabilidad de Prandi durante el período en que ocurrieron los abusos: “Julieta estaba en un grado de vulnerabilidad tal que era aprovechado por su pareja. Julieta puso en palabras en esta audiencia [cuando declaró como testigo] todos los episodios de la manera en la que pudo. En cinco palabras: su vida fue un infierno”.

La pena que solicitó la querella

El abogado Javier Baños, representante legal de Prandi, solicitó una condena de 50 años de prisión para Contardi. Al respecto, argumentó: “No hay ni un solo indicio de mendacidad ni para dudar sobre la credibilidad de Julieta Prandi”. Además, enumeró agravantes como “magnitud del injusto, daño lacerante producido, perversidad brutal del imputado”.

Javier Baños es el representante legal de Julieta Prandi Martín Cossarini

Fernando Burlando, otro de los abogados de Prandi, también expuso sus argumentos de forma virtual. Calificó el caso como un “emblema de lo que la sociedad y la Justicia tienen que observar para actuar con eficiencia y con celeridad para evitar este calvario”. Y describió la declaración de Contardi como una “escena bizarra”, refiriéndose a la frase: “Nunca abusé de ella sin su consentimiento”.

La defensa de Contardi

El abogado Claudio Nitzcamer, defensor de Contardi, solicitó la nulidad del proceso por “inobservancia”. Argumentó que su defendido no fue informado adecuadamente sobre las consecuencias de un juicio por jurado. Nitzcamer también cuestionó la credibilidad de los testigos y afirmó que “todos los que lo llamaron monstruo [al acusado] nadie tuvo ningún contacto con él como para formar una opinión válida”.

Los alegatos del juicio por los abusos de los que fue vícitma Julieta Prandi

Además, Nitzcamer sugirió que la denuncia de Prandi por abuso sexual fue una estrategia para evitar que Contardi vea a sus hijos: “Fue clara la intención de Prandi para evitar que Contardi vea a los hijos”. Finalmente, solicitó la absolución de su defendido o, en su defecto, la pena mínima prevista.

Las medidas contra el acusado

Tras los alegatos, el tribunal hizo lugar al pedido de los abogados de Prandi y ordenó la prohibición de salida del país para Contardi. Esta medida busca asegurar la presencia del acusado durante la lectura del veredicto y en caso de una eventual condena.

Claudio Contardi fuera del juzgado de Campana Martín Cossarini

El fiscal Fabio, al solicitar la pena de 20 años de cárcel, valoró como agravante “la duración en el tiempo de los abusos, el grave daño a la salud psicofísica que perdura al día de hoy”, por hechos vejatorios y por extender ese daño a sus hijos. Y pidió “la detención inmediata” de Contardi.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.