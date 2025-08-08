El padre de Julieta Prandi habló en detalle de las manipulaciones de su exyerno y pidió terminar con “este calvario”

En las puertas del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana, Eduardo Daniel Prandi, compartió ante la prensa este viernes, último día del juicio, sus impresiones sobre su exyerno, Claudio Contardi, acusado de abuso sexual y violencia psicológica por parte de su hija.

“Lo miré con desprecio, lo único que merece, y lástima. Sus manipulaciones, siempre lo mismo. Los alejó a todos de todos. No le dejó familia, amigos, padre, nada. Tiene que pagar”, expresó.

Padre de Prandi

Y agregó: “Yo sabía desde entrada que él era así. Yo lo hice averiguar y ahí tuve una definición funesta de él. Yo trabajaba en una empresa de seguridad y el comisario que trabaja con nosotros me averiguó y al día siguiente me dijo: ‘si amás a tu hija, alejála de ésta persona’.

Asimimo, junto a su mujer y otra hija expresó optimismo en el veredicto del juicio que se conocería, se estima, la semana próxima. El proceso judicial entró este viernes en la etapa de alegatos de las partes y la fiscalía. La querella pidió 50 años de prisión y la detención inmediata. En instantes, la defensa de Contardi dará su última exposición.

“Estoy confiado que todo va a salir bien y se termine de una vez por todas este calvario. El robo más grande que recibí en mi vida fue el tiempo que me robaron de mi hija y de mis nietos”, concluyó.

“Quiero una pena ejemplar”

Julieta Prandi llegó al Tribunal minutos después de su familia. Ante los medios expresó cierto alivio por atravesar la recta final de juicio y adelantó que solicitará medidas de seguridad extremas.

“Quiero una pena ejemplar. quiero que esté en prisión, que esté privado de su libertad como yo también lo estuve Quiero medidas de seguridad extremas, hoy las voy a pedir. Si a mí me pasa algo yo sé perfectamente responsabilidad de quién es. Es un criminal. Por mi integridad hoy debería quedar detenido, ya no tiene más nada que perder. Es capaz absolutamente de cualquier cosa, cualquier cosa me puede pasar. Tiene muchísima gente alrededor, muy oscura”.

Y añadió: “No lo quiero ni ver ni escuchar nunca más. Tiene mucho que ocultar. Su cabecita le juega una mala pasada, como acá que confesó prácticamente mis abusos”.