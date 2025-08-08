Caso del exesposo de Julieta Prandi: la modelo declaró que le “puede pasar cualquier cosa”

El juicio que se lleva adelante contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, acusado de abuso sexual y violencia psicológica, ingresa este viernes en la etapa de alegatos de las partes y la fiscalía. Se estima que el veredicto se conocería la semana próxima.

En ese contexto, la denunciante, Julieta Prandi, conversó brevemente con la prensa antes de ingresar a la audiencia prevista. Además de ratificar que espera una “pena ejemplar” para su exesposo y señalar que -por su integridad- “hoy debería quedar detenido”, Prandi admitió que Contardi “es capaz absolutamente de cualquier cosa”. “Cualquier cosa me puede pasar. Tiene muchísima gente alrededor muy oscura”, enfatizó.

En el tramo final del proceso, manifestó que “quiere que esté en prisión, privado de su libertad, como ella también lo estuvo” durante los años que vivieron juntos, en familia, en el barrio cerrado Septiembre. Y adelantó que pedirá “medidas de seguridad extremas” porque se trata de “un criminal”.

Juicio al exmarido de Julieta Prandi

Consultada sobre si hablará este viernes en la etapa de alegatos, Prandi contestó que si se puede, lo hará, y empatizó con las mujeres que pasan por situaciones similares, pero no denuncian. “No se animan a pedir justicia porque saben el calvario que es. Hace cinco años que estoy tratando de llegar a un juicio. Tener que pasar por todas las pericias y todos los maltratos que uno tiene que pasar, apelaciones, y ahora todo el derecho que tienen ellos, los victimarios, de no declarar, de no hacerse las pericias, tiene un costo, más allá del emocional o físico. Es un detrimento a la salud tener que estar años y años buscando justicia”.

“No lo quiero ver, ni escuchar nunca más”

Tanto Prandi como Contardi declararon en el juicio con un biombo de por medio, algo que había solicitado el abogado de la modelo. Javier Baños, tras verla “mal y muy angustiada”. Por si quedara en ese sentido alguna duda, esta mañana reiteró que no quiere presenciar el momento en el que declare el acusado. “No lo quiero ver, ni escuchar nunca más”, destacó.

Y para cerrar su testimonio, se refirió de nuevo al acto fallido que cometió Contardi durante su exposición y a su negativa para hacer las pericias correspondientes: “Tiene mucho que ocultar. Su cabecita le jugó una mala pasada; prácticamente confesó mis abusos”.