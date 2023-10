escuchar

La joven había logrado eludir los controles en la Argentina y España. Ni en el aeropuerto internacional de Ezeiza ni en Barajas, en Madrid, habían descubierto que tenía 61 cápsulas con cocaína en su cuerpo. En Barcelona, M. A. B., de 19 años, estaba preocupada. No había podido entregar toda la “mercadería”. Y, por mensajes de WhatsApp, se lo hizo saber a Cristian Maceri, un estudiante de Ciencias Económicas que era el encargado de reclutar y “cargar” a las “mulas” (eufemismo que sirve para definir a las personas que introducen estupefacientes en su organismo para concretar el tráfico de drogas) para una banda narco: “Tengo miedo. Me siguen faltando siete, pero no siento que las tenga encima”.

Era el 25 de julio pasado. M. A. B. había viajado a España tres días antes en un vuelo de Iberia. En Barcelona se tenía que encontrar con Luis Loza Quiroga, alias Blas, un ciudadano boliviano que, según la investigación del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, el fiscal Emilio Guerberoff y detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sería el proveedor de la cocaína.

En los chats con Maceri, la joven también dijo: “Encima, Blas no sabe que perdí cuatro en el avión, pensé que sabía”. Nunca habló de cápsulas con cocaína. Pero no hacía falta literalidad en la conversación virtual.

Ahora Maceri, M. A. B. y otra joven, identificada como A. S. F., deberán enfrentar un juicio oral y público. El juez Aguinsky clausuró parte del expediente, mientras sigue la investigación sobre los eslabones superiores de la organización narco, y elevó la causa a la etapa de debate, que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N° 2, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

La elevación a juicio se hizo en tiempo récord: fueron menos de tres meses desde que comenzó la investigación. La causa se inició el 29 de julio pasado, cuando A. S. F., de 20 años y vecina de Villa del Parque, fue detenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando estaba a punto de subirse a un avió de la línea aérea Level para volar a Barcelona.

Varias de las cápsulas con cocaína secuestradas en Ezeiza

Pero nunca llegó a subirse al avión. Cuando estaba por embarcar fue entrevistada por agentes de la PSA y de la Dirección General de Aduanas (DGA). La joven, de 20 años y domiciliada en el barrio de Villa del Parque, respondió de forma “incongruente” y “dubitativa”. Poco después quedaría internada y detenida: las imágenes del escáner de rayos X revelaron la “presencia de cuerpos extraños en el organismo”. Ella misma confesó que llevaba “un paquete introducido por vía vaginal”. Eran 78 cápsulas con cocaína.

A esa altura, la “mula” que estaba en España esperando a A. S. F., le preguntaba a Maceri cómo le había ido con la “carga”. “¿Cuántas se pudo trabajar?”, fue la consulta. La respuesta, por escrito, no dejó lugar a dudas: “68 chiquitas”.

“Re bien, mejor que yo, jajajaja”, bromeó la muchacha desde Barcelona e insistió: “¿En total cuántas?”. Maceri respondió: “71 x 8, creo... Tengo el cerebro trabado”. Se refería a que cada capsula pesaba, más o menos, ocho gramos y la diferencia en la cantidad era porque la mayoría las había “tragado” y las otras las había introducido por la vagina.

Con el correr de los minutos se acabaron las bromas entre el “reclutador” y la “mula”. La señal de alerta se encendió cuando, a las 11.48, Maceri le preguntó a M. A. B. si sabía algo de su amiga. A esa hora ya debía haber hecho el ckeck in. “No me responde”, dijo la joven. El estudiante de Ciencias Económicas le preguntó cuándo había sido la última comunicación.

La contestación fue por mensaje de voz: “Me preguntó cómo hacer el ckeck in y todo eso y le expliqué. La estoy llamando y no me responde. No apagó el celular todavía. Está en la Argentina porque los mensajes le llegan”.

La preocupación iba en aumento. A las 12.57, M. A. B, le preguntó a Maceri qué hacían si le seguían llegando los mensajes, porque evidentemente, si el teléfono estaba encendido era porque no se había subido al avión. “No lo sé boluda. Estoy buscando noticias si agarraron a alguien en Ezeiza. Espero que solo haya perdido el vuelo. En verdad espero que este en vuelo y llegue y nos diga: ´¿Por qué tanto quilombo´?”.

Pero no, A. S. F. nunca se iba a reportar. Ya estaba detenida e iba a pasar cuatro días en el Hospital Zonal General de Agudos Doctor Alberto Antranik Eurnekian de Ezeiza hasta que poder evacuar todas las cápsulas: el estallido de uno de esos envoltorios y el contacto directo de la droga en las vísceras hubiese supuesto un altísimo riesgo de muerte.

Maceri y la “mula” siguieron en contacto. “¿Qué le digo a Blas si no aparece?”, preguntó la joven desde Barcelona.

El cuerpo de la "mula", según el escáner del aeropuerto internacional de Ezeiza

Dos días después, los mensajes continuaron. “´El colombiano´ me amenaza a mí. Me dice que A. S. F. está en Barcelona y que si yo sé algo se los tengo que decir. La familia de ella está desesperada”, avisó, temerosa, la “mula” desde España.

El colombiano, según el expediente judicial, sería Yeison Jhon Quinteros Fernández, uno de los eslabones superiores junto con Blas.

Como informó LA NACION en su momento, después de la detención de la “mula” en Ezeiza, la investigación continúo para dar con los demás integrantes de la banda.

Primero cayó Maceri en su departamento de Palermo. A pesar de que A.S.F. se negó a declarar, los detectives de la PSA pudieron avanzar. Al analizar las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas por Aeropuertos Argentina 2000 en la terminal internacional de Ezeiza se pudo identificar el auto en el que había llegado la “mula”.

“La muchacha había llegado al aeropuerto en un automóvil que hace viajes que se piden por medio de un app. Se logró identificar al chofer del vehículo y fue citado a prestar declaración testimonial”, relataron fuentes de la causa.

Bajo juramento de decir la verdad, el chofer recordó dónde había comenzado el viaje que finalizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Si bien no pudo precisar de qué edificio había salido la pasajera, dio detalles de la zona.

Fue así que, tras tareas investigativas en la zona de La Imprenta, y con la información obtenida en el teléfono celular de la “mula”, los detectives de la PSA pudieron identificar el edificio y el departamento donde vivía Maceri. y, en consecuencia, el juez Aguinsky ordenó la detención.

Después, a partir de la información recuperada del teléfono celular, se llegó a M. A. B., que ya había vuelto a la Argentina.

Loza Quiroga fue detenido en la ciudad de Cochabamba, donde había nacido en marzo de 1979 y la Argentina pidió su extradición.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Guerberoff afirmó: “En lo que refiere al componente subjetivo de la conducta imputada a Maceri puede sostenerse, con el nivel de convicción que se exige para esta etapa del proceso, que desplegó su accionar con conocimiento y voluntad”.

