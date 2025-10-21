De Chile a la Argentina: descubrieron una red de tráfico de personas y contrabando de mercadería

Una denuncia anónima fue el disparador de ocho meses de investigación, tiempo en que se analizaron horas y horas de escuchas telefónicas hasta que surgió el dato preciso: una organización criminal, dedicada al tráfico de personas y el contrabando de mercaderías iba a pasar desde Chile hacia la Argentina, a través de un paso fronterizo ilegal, a un joven y sus dos hijos pequeños a la ciudad neuquina de Villa Pehuenia, un paraíso natural enclavado en la Cordillera de los Andes.

Detectan maniobras de tráfico de personas y contrabando de mercadería

Pero el plan criminal fue abortado por personal de la Gendarmería Nacional que estaba tras los pasos de los sospechosos. Los gendarmes lograron rescatar a la joven y a sus dos hijos, víctimas de la banda, y también secuestraron mercadería de contrabando.

Así lo explicaron fuentes de la Gendarmería Nacional: “Durante ocho meses de análisis de llamadas de los teléfonos celulares de los integrantes de la banda delictiva, los funcionarios lograron impedir que una mujer mayor de edad y dos menores de nacionalidad chilena fueran trasladados hacia la localidad de Villa Pehuenia”.

Uno de los supuestos delincuentes detrás del plan criminal GNA

La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Juan Manuel García Barrese, de la sede Fiscal Descentralizada Zapala, con la intervención del juez federal de Garantías Ezequiel Andreani.

“Tras impedir el cruce ilegal de los ciudadanos chilenos, la fiscalía interviniente libró seis órdenes de allanamientos en domicilios situados en las ciudades de Neuquén, Villa Pehuenia, Moquehue y Aluminé, donde se secuestraron paquetes de cigarrillos, cigarrillos electrónicos, 25 teléfonos celulares, artículos de electrónica, accesorios, municiones, vehículos y cocaína ”, se agregó en el citado comunicado de prensa.

Tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia; sobre dos de ellos pesaban sendas órdenes de captura emitidas por funcionarios judiciales de Chile.

De la investigación participó la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Zapala, de la Gendarmería Nacional.

Los sospechosos fueron interceptados cuando trasladaban a las víctimas, en horas de la madrugada, en un auto de marca Nissan, por la ruta provincial N°13.

En los procedimientos en los seis domicilios allanados participaron personal de los escuadrones 68 “Comahue”, 32 “Aluminé” y 31 Las Lajas “Gendarme Juan Carlos Treppo” y detectives de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Neuquén”.

“Los ciudadanos chilenos bajo sospecha fueron llevados hacia el Centro de Frontera Pino Hachado para luego ser extraditados a su país de origen. Mientras que los tres involucrados, dos de ellos tenían pedido de captura vigente solicitado por el Juzgado de Garantías de Arica, en Chile, y quedaron a disposición de la Justicia”, se informó en un comunicado de prensa.