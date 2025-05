Declaran el director de la Clínica Olivos y el neurocirujano que operó a Diego Maradona

El juicio donde se debaten las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, continúa hoy con la declaración testimonial de Pablo Dimitroff, director médico de la Clínica Olivos, y el neurocirujano Pablo Rubino, facultativo que operó al astro de un hematoma subdural en la cabeza.

El juicio, que comenzó el 11 de marzo pasado, está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro. En el banquillo hay siete acusados de homicidio simple con dolo eventual, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Al declarar como testigo durante la instrucción de la causa, Dimitroff sostuvo: “Maradona tuvo en algún momento alguna alteración de la presión cardíaca en momentos que se excitaba, toleraba estar bien en cualquier tipo de decúbito con respaldo bajo o alto, que el dolor estaba controlado, que le hizo efecto el sedante cuando se lo aplicamos. Con los médicos tratantes vimos que la evolución de la cirugía era adecuada, teníamos el planteo del paciente de retirarse y lo primero que pasó fue que Luque nos planteó que le diéramos tiempo para organizar un esquema de atención, cuidado o acompañamiento en el domicilio que le permitiera tener un escenario un poco más controlado”.

El neurocirujano Leopoldo Luque y su abogado, Julio Rivas Natacha Pisarenko - AP

Bajo juramento de decir la verdad, el testigo dijo que, junto con la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, comenzaron a pensar alternativas para poder generar desde su alta una continuación del tratamiento en una esfera que no sea la de un domicilio.

“Estábamos convencidos de que necesitaba un seguimiento de cuidados que tenía que darse con el personal adecuado y fundamentalmente había dos cosas adecuación de su tratamiento farmacológico psiquiátrico y que rehabilitara motrizmente, antes de la internación, durante y después. El paciente tenía dificultad para moverse, estaba lento y nos parecía más que adecuado que hiciera alguna rehabilitación física y esto fue lo que ofrecimos en una primera reunión a los a Cosachov, a Luque y las hijas [de Maradona], la posibilidad de hacer una salida desde la clínica a un centro de rehabilitación al que íbamos a reforzar particularmente para que pudiera tener un equipo que lo asistiera en todo lo que necesitaba ante la enfermedad psicopatológica, acompañante terapéutico, psicólogo, psiquiatra. Cuando la familia y el equipo médico tratante nos planteó que no veían factible esto, lo que les dijimos fue que la única alternativa que nos quedaba si nosotros considerábamos que Diego no estaba en condiciones de volver a un domicilio era tener que pasar por encima de su voluntad y para eso tenía que modificarse la condición en la que el paciente había ingresado en la clínica. Él ingresó como una persona que entendía, comprendía y que era capaz de tomar decisiones y si nosotros íbamos a plantear una internación compulsiva ya en una institución de tipo psiquiátrica alguien iba a tener que autorizar para que esto se diera de esta manera, lo que implicaba que Maradona estaba en condiciones de tomar decisiones por sí solo. Eso se planteó concretamente a la familia y a los médicos si estamos todos de acuerdo que Maradona no está tomando las decisiones que médicamente lo ayuden a poder restablecerse y creemos que lo hace porque no tiene la capacidad de comprender, tenemos que dar intervención a un juez y que este dictamine a favor de lo que planteamos o que, por el contrario, que diga que el paciente puede tomar las decisiones que considere, aun a costa que estas no puedan ser las más adecuadas a su salud. Nos tomamos un poco más de un día para volver a juntarnos con la familia y los médicos para definir como seguíamos, si el paciente volvía a su domicilio o si el paciente a partir de una intervención podía ser derivado a un centro de manejo de su patología psiquiátrica”, sostuvo Dimitroff.

El director de la Clínica Olivos recordó la decisión que se tomó: “El 11 de noviembre [de 2020], que fue el día que se externó [el paciente], lo que nos planteó la familia como el equipo médico, fue que habían revisado la primera propuesta y que era inviable porque no contaban con el acuerdo del paciente y que frente a lo que podía ser la intervención de un juzgado ellos preferían no hacerlo y que habían acordado con el equipo médico tratante en armar en un nuevo domicilio no en el anterior, un esquema de cuidado del paciente que iba a estar a cargo de ellos y que si iba a necesitar de algunos cuidados y asistencias fundamentalmente del área de enfermería, algún médico de seguimiento que se hiciera presente y nos habían pedido que continuaran los acompañantes terapéuticos que habían estado durante la internación un poco a partir de que podía hacer el traspaso al centro de rehabilitación ya habían venido los acompañantes y se habían quedado con el paciente los últimos días entonces iba a continuar esto en el domicilio. A partir de esto, cuando la familia y los médicos nos plantearon que no iban a dar la intervención del juez y que ellos iban a hacerse cargo del manejo de Maradona en el domicilio, les dijimos que siendo una de esas posibilidades, tanto la clínica como Swiss Medical habían redactado un documento, que era un documento que hacía mención que habíamos tenido las reuniones, los ofrecimientos, que para nosotros como Maradona estaba en condiciones de darle el alta sanatorial, pero no en condiciones de alta clínica, se había planteado la derivación a un centro de rehabilitación y la eventualidad de hacer una intervención en la Justicia en el caso de que Maradona no acordara con esto y que frente a esto la familia se había negado y que el equipo médico tratante había ofrecido entonces hacerse cargo del seguimiento del paciente en un domicilio en el que iba a contar con presencia de acompañantes terapéuticos y de servicio de enfermería y controles médicos que iban a dar en relación con su requerimiento por parte de Swiss Medical. Hablamos sobre eso y se procedió a que todos firmáramos que eso es lo que habíamos ofertado y planteado como requerimiento y necesidad y que la respuesta era que no lo aceptaban y como contra propuesta estaba seguirlos ellos en el domicilio”.

Finalmente, Maradona fue trasladado a una casa alquilada en el country San Andrés, en Benavídez, Tigre, donde murió el 25 de noviembre de 2020, dos semanas después de la externación.