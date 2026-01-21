Video: así fue el momento en que cuatro jóvenes atacaron a un hombre en Quilmes para robarle el auto

Un grupo de asaltantes interceptó a un conductor en la zona oeste de Quilmes para robarle su camioneta. Los delincuentes golpearon al dueño del rodado en el rostro y la cabeza antes de escapar con el vehículo. El personal policial de la Comisaría tercera inició un operativo de saturación inmediato en el área y aprehendió a un adolescente de 14 años vinculado al episodio.

Cómo fue el momento en que cuatro jóvenes atacaron a un hombre en Quilmes para robarle el auto

Basilio accedió a su Volkswagen Amarok blanca alrededor de las 8.30 de este miércoles. El hombre iba a realizar las compras y se ubicó frente al volante de su rodado en la calle Miguel Cané al 500. El conductor observó el espejo retrovisor de la unidad y detectó la presencia de cuatro sujetos que corrieron hacia su posición.

El vecino intentó accionar el mecanismo de seguridad de las puertas de forma veloz. Los agresores alcanzaron la cabina antes de que el sistema cerrara los accesos. Uno de los atacantes abrió la puerta del lado del conductor con un movimiento brusco.

Basilio levantó sus manos para demostrar que no ofreció resistencia ante el asalto. Los jóvenes retiraron al hombre del habitáculo mediante el uso de la fuerza física. Los delincuentes golpearon a la víctima con las culatas de sus armas de fuego en repetidas oportunidades. El grupo criminal buscó las llaves del vehículo con gestos violentos. Los golpes impactaron de lleno en el cráneo del dueño de la camioneta.

Los asaltantes abordaron el vehículo tras obtener el mando de encendido. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes mostraron el instante en que los delincuentes intentaron subir a un cómplice que aguardaba metros más adelante. El rodado con dominio PBF 417 inició una huida descontrolada por las arterias del barrio.

La víctima recibió culatazos constantes a pesar de mantener sus manos levantadas durante el robo Captura de video

Qué pasó con los delincuentes tras el robo de la camioneta

La fuga de los cuatro sujetos terminó pocas cuadras después del lugar del ataque. La víctima relató que los asaltantes provocaron daños en el sistema de arranque durante el escape. La camioneta blanca se detuvo en movimiento en el cruce de la calle Juan B. Justo con Jujuy y Lamadrid. Los criminales descendieron del rodado y abandonaron la unidad en la vía pública.

Varios residentes del barrio salieron de sus viviendas tras escuchar los gritos y el estruendo del vehículo. Un grupo de vecinos retuvo a uno de los sospechosos en el lugar hasta el arribo de las autoridades. El personal del Gabinete Táctico Operativo de la policía bonaerense identificó al detenido como un joven de 14 años. Los efectivos policiales realizaron una requisa en el perímetro inmediato a la camioneta recuperada.

En la zona también se registraron otros robos vehiculares recientes otro

Los agentes incautaron un arma de fuego tipo revólver calibre 22. El elemento presentó su numeración suprimida y no contó con municiones en su tambor al momento del hallazgo. Los uniformados también encontraron una gorra en el interior de la Volkswagen Amarok que no pertenecía al propietario original. Los peritajes sobre el vehículo quedaron a cargo de la policía científica para recolectar rastros adicionales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.