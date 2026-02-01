Intento de robo, atropello y coma: el ladrón embestido por una policía en Quilmes empeoró y su estado es crítico

La salud del ladrón que fue atropellado el viernes por una policía durante un intento de robo en el Acceso Sudeste, a la altura del partido bonaerense de Quilmes, empeoró en las últimas horas. El delincuente fue embestido por una oficial de la policía porteña cuando intentó robar a un motociclista. Tras el impacto, había sido trasladado al hospital Isidoro Iriarte con fracturas en ambas piernas, pero su situación desmejoró y actualmente permanece en “coma ventilado”, según informaron fuentes oficiales a LA NACION.

El sospechoso, de 26 años y sin antecedentes penales, había intentado sustraerle la moto a un hombre que circulaba por el Acceso Sudeste, bajada Bernal, junto a un cómplice el viernes a las 7.30. El caso se tornó viral debido a lo impactante de las imágenes, grabadas por una de las cámaras de seguridad de la zona que muestra cómo el delincuente sale despedido tras ser impactado por el auto de la oficial porteña.

Una policía atropelló a un hombre que intentó asaltar a un motociclista en Quilmes

En las imágenes se observa cómo los dos delincuentes ingresan de forma inesperada en la calzada y se acercan al motociclista, que los esquiva y se aleja por el carril izquierdo. En ese momento, uno de los criminales quedó en medio de la autopista y fue atropellado por un auto Ford Ka negro conducido por la oficial que se encontraba de regreso a su hogar con su auto particular, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.

El hombre se elevó varios metros y cayó sobre la banquina. Incluso se llega a observar cómo se le desprende una de sus zapatillas tras el impacto. Luego del hecho, personal policial y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudieron al lugar. El herido fue trasladado al Iriarte con custodia policial, donde quedó internado con fracturas en las piernas. Con el correr de las horas su estado empeoró y actualmente permanece en coma y con asistencia ventilatoria.

El otro involucrado logró ocultarse en Villa Azul, asentamiento situado en la cercanía al acceso de la ruta, y aún está prófugo. Por su parte, la oficial, perteneciente a la Policía de la Ciudad, se presentó el mismo viernes por la tarde a la comisaría de Bernal y se puso a disposición de la Justicia.

La agente admitió haber atropellado al delincuente y fue notificada de formulación de cargos en su contra por el delito de “lesiones culposas”. Por el caso interviene Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Quilmes, a cargo de Jorge Saizar. Asimismo, el magistrado ordenó que el criminal quede bajo custodia policial y lo imputó por tentativa de robo, agravado por el uso de arma.