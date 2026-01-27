Denuncian que el empresario acusado de corrupción de menores filmaba a sus víctimas con una cámara oculta

Nuevos detalles se conocieron este martes sobre el caso del empresario Marcelo Porcel, acusado de abuso sexual de al menos diez niños y adolescentes del colegio Palermo Chico. El abogado que representa a las víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, reveló en diálogo exclusivo con LN+ que el empresario poseía una cámara oculta en el baño de su domicilio que usaba para producir contenido sexual infantil. También anunció que imputarán a su esposa, María Eugenia Llorente.

Porcel, empresario y padre de alumnos del colegio privado Palermo Chico, es investigado por presuntas conductas reiteradas de abuso sexual, corrupción de menores y otras imputaciones conexas. La investigación judicial se originó a partir de una denuncia publicada por LA NACION. El hombre es reconocido por haber sido concesionario de Oh! Buenos Aires e hijo del histórico fundador de Argencard.

Aunque inicialmente eran seis compañeros del hijo del denunciado, hoy hay más de diez víctimas en la causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Carlos Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, cuyo titular es Pablo Turano.

Marcelo Porcel Redes

Gianotti detalló en LN+ que Porcel usaba al colegio de sus hijos como “coto de caza”, donde “se aprovechaba” de las relaciones de compañerismo de sus tres hijos varones y una niña. “En especial era con aquellos compañeros de los primeros dos hijos, que eran captados a través de invitaciones a su casa”, detalló. Según el abogado, una vez ahí, el hombre los hacía tomar alcohol en altas proporciones: “Lo más suave que les daba era vodka”. Tras la ingesta de alcohol, Porcel les ofrecía masajes.

“Los chicos iban y se turnaban en las invitaciones que recibían para dormir en la casa [de Porcel] con sus hijos. En el dormitorio de los chicos, durante la noche, ingresaba Porcel y ofrecía realizar masajes con cremas y aceites, invocando que antes los había llevado a jugar al fútbol o habían tenido una actividad deportiva que los cansaba. En todos los casos fueron realizados por las manos de Porcel sobre las piernas de los chicos”, detalló. Tras ello es que se producían los abusos, según la denuncia.

Además, les daba dinero en efectivo “en grandes cantidades” y les realizaba transferencias a través de billeteras virtuales para que lo usen a escondidas de sus padres. También -siempre según el letrado- los intuyó a realizar apuestas ilegales.

“Tenemos [víctimas] de 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años. Las víctimas declarantes en Cámara Gesell son diez. Después tenemos también un menor y 18 personas adultas de testigos, que ya declararon”, informó.

La cámara oculta

El abogado reveló que se encontraron imágenes y capturas de pantalla de filmaciones que provenían de una cámara escondida en el baño de la casa del empresario en la calle Godoy Cruz, donde se observaba a una de las víctimas en la ducha.

“Eso implica que había una cámara oculta con un lente directamente en frente del cuadro de ducha. Y el dispositivo, lamentablemente, no fue buscado en el allanamiento como corresponde, porque sino se lo habría encontrado como dispositivo camuflado. El celular es de uso de él y son imágenes que implican desnudez de un menor de edad que califica como producción y tenencia”, señaló Gianotti.

Caso Empresario Marcelo Porcel Acusado De Abuso Habla El Abogado De Las Víctimas

Sostuvo que, además de esas acusaciones, también buscan ir por la distribución de contenido sexual infantil. “Pero todavía no tenemos una prueba acreditante definitiva [sobre la distribución]”, sumó.

La acusación contra la esposa de Porcel

Gianotti reveló que, cuando se producían los abusos en el domicilio particular de Porcel, su esposa se encontraba en el lugar.

El abogado habló del “domicilio particular de Porcel-Llorente”, en relación a la esposa del empresario y la involucró en las denuncias. “Estamos trabajando una línea de imputación. Porcel los llevaba al domicilio estando su esposa, y ella asumía el rol de guardadora de los menores”, afirmó.

Señaló, además, que tuvieron enormes dificultades para mantener la imputación inicial que cae sobre el empresario. “Nos costó mucho iniciar, mantener y remontar la imputación contra Porcel. Y nos está costando bastante que el Ministerio Público Fiscal abra los ojos y vea la participación necesaria de la madre de los chicos y su esposa”, agregó.

Sin embargo, se mostró determinado sobre las acusaciones: “Vamos a llegar a todas las consecuencias necesarias y viables. No vamos a permitir que Porcel quede libre y [tampoco] si la Justicia nos acompaña, que Llorente y todos aquellos que obstaculizaron de forma directa la investigación queden libres. Vamos por la prisión“.