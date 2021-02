Córdoba: 150 efectivos, perros y drones buscan a Ivana Módica a una semana de su desaparición

CÓRDOBA.- La desesperación de la familia de Ivana Módica es total. En siete días de búsqueda la mujer –cuya pareja está detenida por obstrucción de la investigación- siguen sin hallarse rastros. El foco está puesto en la Pampa de Olaen, donde este jueves se desplegaron 150 efectivos, además de perros, caballería y drones. Hasta la zona los llevó el entrecruzamiento de líneas telefónicas y otros “indicios” que maneja la fiscal a cargo de la causa, Jorgelina Gómez.

Galván designó un defensor cuando estaba a punto de cumplirse el plazo para que se le estableciera uno de oficio. Felipe Jure aseguró que su cliente “no tiene nada que ver” con la desaparición de la mujer y que está “sorprendido” por la situación. Cree que ella “se fue por sus propios medios”.

El abogado también dijo que Galván le indicó que la pareja había discutido y que por eso él había ido a la zona de Pampa de Olaén: “Nunca sostuvo que fue a pie. No sé cuál sería la contradicción. Él no negó que andaba en el auto, y en el auto hasta ahora no se ha encontrado nada”.

Ariel Lecler, subjefe de la Policía de Córdoba, explicó que con el secuestro del teléfono del detenido y el de Módica se pudo obtener alguna información. “Todo lo que tenemos está puesto: drones, búsqueda en el terreno, colabora Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y a la par un equipo de investigadores propios de la Policía que analizan la información que ingresa. Aparecen además datos de vecinos y ciudadanos que hacen llamados anónimos”, agregó.

Galván es personal militar de la Fuerza Aérea. Trabaja en el Centro de Pruebas que está en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), tiene 44 años y sus compañeros de trabajo indican que “no destacaba” por ningún rasgo particular de su personalidad. Estaba separado de su primera esposa y tiene un hijo de 13 años. Módica, de 47 años, es personal civil de la Fuerza Aérea, había estudiado Comunicaciones y tiene una hija de su primer matrimonio.

La hija de Módica, Paula llegó con sus niños el viernes a La Falda desde San Luis para visitarla. Anoche participó en la marcha pidiendo por ella. Fue entre ambas la última comunicación registrada antes de la desaparición, el jueves a las 22.30. La joven se extrañó de lo cortante que fue su madre pese a que ella le envió fotos de los nietos. Por eso, incluso, duda de que haya sido Módica la que le respondió.

La relación entre ambos era complicada. Galván había denunciado a Módica en octubre y ahí la Justicia dictó la primera orden de restricción mutua. Después ella lo denunció a él. Más tarde se fueron a convivir.

La Fuerza Aérea, a través de su cuenta oficial de Twitter, indica: “Ante los hechos que son de público conocimiento sobre la situación de la Sra. Ivana Módica, personal civil de la Institución, la Fuerza se encuentra consternada y a la espera de un desenlace favorable, dando apoyo a su familia y colaborando con las autoridades judiciales”.

La pareja se mudó a La Falda en diciembre, después de pasar la cuarentena en casas separadas. Según dijo Galván cuando hizo la denuncia por la desaparición el viernes alrededor de las 16, Módica le había dicho que iría a caminar a la zona del cerro La Banderita.

Las primeras búsquedas se concentraron allí. Después, por las imágenes de una cámara de seguridad que marca la presencia de un auto similar al de Galván en el camino a Pampa de Olaen y a dichos de una patrulla rural que coincide, los brigadistas se desplazaron a ese sector.