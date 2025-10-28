Desesperada búsqueda de un joven de 18 años en Ezeiza: salió de un boliche durante la tormenta y nunca volvió

Nicolás Tomás Duarte, de 18 años, desapareció el viernes pasado cuando salió de un boliche en la ciudad de La Unión, partido de Ezeiza. Los padres del joven, en diálogo con LN+, indicaron que su hijo fue invitado a retirarse del boliche por su estado de ebriedad, caminó sobre un puente en mal estado y habría caído a un arroyo.

“El último video que tenemos es de cuando se acerca a un puente para cruzar un arroyo. Es la última imagen que tenemos de él. Es un camino para cortar camino, pero es raro usarlo”, afirmó el papá de Duarte.

En la misma línea, brindó detalles acerca de cómo es el operativo de búsqueda: “En el rastrillaje estuvieron donde supuestamente cruzó y cayó, ahora tienen que hacer el recorrido de la corriente del agua, para ver si encuentran algo más adelante”.

Testimonio de los padres de Nicolas Tomas Duarte

La principal hipótesis del caso

“Se nos cruzan muchas cosas por la cabeza porque no es un chico que hacía esas cosas”, dijo el papá de Duarte. Y continuó: “Adentro del boliche, se perdió de su grupo de amigos, con los que juega al fútbol. Afuera estuvo con otro grupo, que no sé quienes son. Apuntan a que son cuidadores de coches pero no sabemos”.

En ese marco, el hombre precisó que una chica, testigo del episodio, declaró que el joven estaba borracho pero no hizo disturbios. “En las imágenes alcanzamos a ver que lo sacan tranquilo, sin resistirse, lo largaron afuera a la buena de Dios”, lamentó el hombre.

“Aparentemente lo sacan por su estado de ebriedad, chocaba a las personas, se le caía la bebida, pero no peleaba”, sumó.

La última vez que el joven fue visto

De acuerdo a las investigaciones, de las que participa la familia de Duarte, el chico llegó hasta antes del puente y, desde ahí, perdieron rastros de él. “Creo que nunca usaba el camino para venir acá. A las 2.59 se apagó su teléfono. Se fue a la 1 de mi casa en Didi”, sostuvo la mamá.

La última vez que Nicolás Tomás Duarte fue visto

Por último, el matrimonio explicó que su hijo no fue visto por muchas personas debido a las condiciones climáticas que azotaron la zona durante la madrugada del sábado. “A la mañana estaba lloviendo mucho y no había mucha gente en la calle. Solo el recolector de basura dijo que lo vio”, remarcaron.

Y concluyeron: “Tenemos que estar presentes para ver el operativo para ver qué es lo que están haciendo y tratar de encontrarlo. El arroyo pasa por adentro de dos o tres countries. El puente era medio precario y el arroyo estaba inundado”.