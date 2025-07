Detuvieron a un exintegrante de la selección argentina de futsal campeona del mundo por el robo de una rueda

Disfrutó la gloria máxima con la selección argentina de Futsal. La consagración como campeón mundial en 2019 pudo haber sido su trampolín para forjar un futuro promisorio, distinto del que había conocido, él que sufrió haber estado en la calle. Pero algo en Matías Rima se torció desde entonces. Ahora está preso, a la espera de la audiencia de control de imputación ante la Justicia de Chubut, acusado por el robo de una rueda de un vehículo en Comodoro Rivadavia.

Parece un hecho menor, pero no es el único. En lo que va del año fue descubierto en otros dos robos. Uno de ellos, en la casa de una mujer que lo conocía desde la infancia y que lo había invitado a comer a su casa para ayudarlo. A él, que fue promesa del futsal, y que ahora es el rostro de una historia que conmociona a Comodoro.

Las crónicas policiales locales indican que Rim, de 34 años, fue detenido este lunes a la madrugada luego de ser sorprendido robando una cubierta de auxilio en el barrio Quirno Costa. Según informó el comisario Andrés Ávila, del área de Operaciones de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia al Diario Crónica, el hecho ocurrió a las 3.50, cuando una vecina denunció a la policía que alguien había roto la puerta de su auto y le había sustraído la rueda del baúl.

Personal de la seccional 4a. arribó rápidamente al lugar y detuvo a Rima, que cargaba el neumático. “Fue detenido in fraganti con la cubierta sustraída, caminando solo por la calle”, agregó el comisario Ávila.

El exintegrante de la selección campeona del mundo, para la cual convirtió tres goles en el torneo consagratorio a nivel ecuménico, es investigado por otros dos episodios delictivos.

El 18 de junio pasado, una vecina comodorense, se encontró en la calle con Rima. Lo conocía desde el jardín de infantes; charlaron un rato y él le confesó que estaba pasando por un momento difícil. Según relató la mujer al diario Crónica, le dijo que tenía hambre, que se había peleado con la familia y que había pasado solo el Día del Padre, el domingo anterior.

Se conmovió y lo invitó a comer. No lo sabía, pero con su gesto de ayuda no había hecho otra cosa que abrirle la puerta a un Rima que no era el que creía conocer. “Vino a comer y, como dicen en la jerga, aprovechó para ‘estudiar’ la casa y ver qué había”, contó a los medios.

Al día siguiente, Rima volvió cuando la mujer no estaba. Él tampoco iba solo: lo acompañaba una persona que lo esperó en un auto. Adentro de la casa estaba el hijo de la amiga de la infancia del excrack, un niño de 8 años; le dijo que se encerrara en el baño para “jugar a las escondidas”. Con el camino liberado, aprovechó para llevarse un televisor, dos celulares y otros objetos de valor.

Rima no advirtió que la casa estaba llena de cámaras. Noelia, la vecina que intentó ayudarlo y se convirtió en su víctima, aún no sale de su sorpresa y dolor por la traición. “No tengo miedo, pero no quiero que vuelva a estar cerca de mi casa. No entiendo cómo, haciendo estas cosas, no está preso”, expresó.

En enero había protagonizado otro robo en una vivienda del mismo barrio, ese en el que las calles lo conocen bien. En esa ocasión, una mujer denunció que escuchó un ruido y su hijo salió a ver, encontrándose cara a cara con el ladrón. “Me dijo que lo reconoció porque es conocido en el ambiente del fútbol de salón”, indicó la mujer, sobre el testimonio de su hijo, en diálogo con ADNSUR.