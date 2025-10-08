Frenética persecución en Palermo: cayó un motochorro con 18 antecedentes luego de asaltar a una joven en la calle

Una frenética persecución alteró la mañana del martes en Palermo por un operativo policial que terminó con la detención de un motochorro con un extenso prontuario. El hombre, que había asaltado a una joven en plena vía pública, fue interceptado tras una persecución de más de cuatro kilómetros que comenzó en Niceto Vega y Armenia y concluyó en Bartolomé Mitre y Paso.

Un hombre de 30 años fue arrestado por la Policía de la Ciudad luego de asaltar a una joven bajo la modalidad motochorro en Palermo. El detenido, de nacionalidad peruana, tiene un amplio prontuario con 18 antecedentes por distintos delitos y contravenciones en el país.

El motochorro detenido tras un robo en Palermo Policía de la Ciudad

El hecho ocurrió en la intersección de Niceto Vega y Armenia, donde una chica de 21 años fue sorprendida por el delincuente que se desplazaba en una moto Suzuki Gixxer. Tras cometer el robo, el hombre huyó, pero la víctima dio aviso al 911 y se montó un operativo cerrojo.

Personal del Departamento Motorizada interceptó al sospechoso en Bartolomé Mitre y Paso. Durante la requisa, los agentes secuestraron una mochila negra, un casco, un pantalón negro, una campera verde y la moto utilizada en el hecho.

La moto en la que se movía el delincuente Policía de la Ciudad

Según fuentes policiales, el detenido acumula diez hechos de robo cometidos entre 2019 y 2025, siete causas por faltas de documentación o licencia de conducir y dos por encubrimiento. Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, a cargo de Alejandro Litvack.

En las imágenes difundidas por la fuerza se observa la moto secuestrada y parte de los elementos incautados, entre ellos la mochila y el casco utilizados por el delincuente.