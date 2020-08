Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2020 • 23:26

El prófugo más buscado de la cuarentena por haber cometido durante ese período una serie de robos resonantes en el conurbano bonaerense, entre ellos, el que tuvo como víctima a la modelo Luli Fernández y el de los 40 millones de pesos en un country de Hudson, fue detenido en Ituzaingó al intentar retirar con un DNI falso un auto que le habían secuestrado.

Fuentes judiciales y policiales informaron que se trata de Marcelo Ricardo Viera, de 48 años, quien posee varios antecedentes penales, y que salió del penal 48 de San Martín con libertad condicional el 6 de abril. Durante el período del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia del coronavirus, el hombre acumuló tres pedidos de captura por hechos cometidos entre el 19 y el 28 de abril.

Viera fue detenido el martes con un DNI apócrifo por efectivos de la comisaría 1ra. de Ituzaingó en el cruce de las avenidas Rivadavia e Intendente Gatti de esa localidad del oeste del conurbano. "La detención se dio de casualidad. Fue a un registro automotor a hacer un trámite para poder retirar un auto que tenía secuestrado por una falta municipal y presentó un documento trucho. El empleado se dio cuenta, llamó al 911 y fue arrestado", explicó un jefe policial que trabajaba en su captura.

Asimismo el jefe policial precisó que Viera había asistido al trámite junto a su hermano, Daniel Alberto Viera (48), quien también se encontraba prófugo en la causa por el robo a "Luli" Fernández y su esposo, el penalista Cristian Cúneo Libarona, aunque éste logró escapar.

"Difícilmente olvide lo que este señor y su hermano (aún prófugo) me hicieron vivir el 21/4 de este año. Me alegra enormemente que no se lo hagan a nadie más. Ojalá la Justicia actúe como corresponde, con una condena firme, rápida y ejemplar", expresó Luli Fernández por Twitter al darse a conocer la noticia de la captura de Viera.

"Es una gran noticia que lo hayan detenido a Viera, ahora solo falta que arresten al hermano, que a través de su defensa intentó conseguir nulidades y hasta pidió una eximición que le fue rechazada. Lo mejor sería que se ponga a derecho", sostuvo Cúneo Libarona.

Además de haber sido una de las víctimas del asalto, el letrado actúa en el expediente como querellante y es un testigo clave en la causa, ya que fue quien, en reconocimientos fotográficos, identificó a los hermanos Viera como los autores del asalto en su casa. "Nunca hubieran estado prófugos si hubieran sido detenidos cuando se hicieron los allanamientos de la causa", criticó Cúneo Libarona.

Es que hubo una polémica con el fiscal que investiga el asalto, Martín Viscovich, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 de Malvinas Argentinas. Cuando se llevaron a cabo los procedimientos indicados se secuestraron elementos robados en la casa de la modelo y el penalista y se incautó uno de los autos usados por la banda y sólo fue detenido, pero por encubrimiento, el dueño de ese vehículo, Leonardo Martín Ocampo (30), yerno de uno de los Viera.

Sin embargo los hermanos Viera, si bien fueron identificados en los allanamientos no quedaron detenidos y luego se fugaron.

Por otro lado, la seguidilla de robos que le imputan a Marcelo Viera durante la cuarentena se inició el 19 de abril al mediodía en la localidad de Del Viso, partido de Pilar.

Dos días después, el 21 de ese mes, le atribuyen haber actuado junto a su hermano en el robo a la modelo y conductora de María Lucila "Luli" Fernández Fittipaldi y a su marido Cúneo Libarona en la quinta que tienen en el barrio Los Nogales de Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas.

Dos asaltantes armados ingresaron a la propiedad por el portón de entrada y tras amenazar al matrimonio escaparon del lugar con dinero en efectivo, relojes y otros elementos de valor en dos automóviles, un Ford Escort y un Ford Fiesta blanco, este último identificado también en la causa de Pilar.

Robo en Hudson

El tercer hecho que le imputan es el asalto ocurrido el 28 de abril, alrededor de las 22.30, en el barrio cerrado "Los Ombúes de Hudson", en el partido de Berazategui, y que tuvo como víctima a un empresario al que le robaron 40 millones de pesos.

Allí, cinco delincuentes armados, vestidos con uniformes de la empresa de seguridad conocida como "protección total" y a bordo de una camioneta ploteada de la firma, ingresaron a la casa de Norberto Velay, quien se dedica a las importaciones y al negocio de la distribución de cigarrillos.

En esa causa, con Viera, ahora ya hay seis detenidos, entre ellos, un actual y un exvigilador del country, y el técnico que ingresó a reparar una supuesta falla en el sistema de cámaras y que se cree que facilitó el acceso de toda la banda.

Viera fue indagado ayer por las causas de Pilar y la del robo a la modelo en Malvinas Argentinas, y hoy pasó por la fiscalía de Berazategui por el robo en el country, y en todos los expedientes, se negó a declarar

