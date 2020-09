Video. Detuvieron a la mujer que robaba latas de atún de los supermercados

La filmación que se viralizó en las redes sociales del momento en que la sospechosa fue descubierta con 27 latas de atún entre sus ropas 01:07

No le importó que horas antes fuera descubierta y que el personal de un supermercado la obligara a dejar las 27 latas de atún que había escondido entre sus ropas.Tampoco pareció importarle que la filmación del intento de hurto se haya viralizado en las redes sociales. Horas después repitió el modus operandi y quiso robarse otras diez latas de atún de un comercio rosarino, pero en esta oportunidad fue detenida por personal de la Policía de Santa Fe.

La detención ocurrió anteayer a las 11.15 en el supermercado La Gallega, situado en Moreno y Pellegrini, en Rosario. A la sospechosa, una mujer de 45 años, le secuestraron diez latas de atún marca La Campagnola, según informaron a LA NACION fuentes policiales.

El momento que personal de seguridad obliga a la mujer a dejar las latas de atún que se quería robar Crédito: Captura de video

La detención se concretó pocas horas después de que la sospechosa fuera descubierta en otro local de la misma cadena de supermercados. En esa ocasión intentó robarse 27 latas de atún La Campagnola. La mercadería tiene un valor de 215 pesos por unidad.

En la filmación que se viralizó por las redes sociales, se pudo observar molesta a la mujer y hasta le llegó a decir al personal de la seguridad privada del supermercado: "Te dejo las cosas, si querés. No vengo más a este lugar. No me empujes, ni me pegues. Me tocás y te denuncio por violencia de género".

Según fuentes policiales, el intento de hurto fue descubierto por una de las cajeras del supermercado.

