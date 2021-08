Días clave: comienzan a peritar la ropa de Chano y se espera que le den el alta médica

Los peritajes sobre las prendas que vestía Santiago Moreno Charpentier, más conocido como Chano, cuando fue baleado por un policía en un supuesto intento de defensa, comenzaron hoy a ser peritadas en una sede de la Procuración General bonaerense con el fin de determinar la distancia desde la cual el oficial imputado efectuó el disparo.

A su vez, Marina Charpentier, madre de Chano, confirmó a la agencia de noticias Télam que su hijo “está mejor” y que esta semana, probablemente, le pueden dar el alta médica. El músico está internado desde las primeras horas del 26 del mes pasado.

El análisis de la remera y un buzo utilizado por el cantante comenzó pasadas las 9 en el Gabinete Balístico del Instituto de Ciencias Forenses, situado en una sede que la Procuración General bonaerense tiene en Lomas de Zamora.

”Los resultados van a demorar porque es un acto complejo ya que se tienen que extraer primero rastros sobre la prenda incautada y luego buscar una prenda testigo para hacer el comparativo de rastros de deflagración y eso se manda a otro laboratorio para hacer el análisis definitivo”, explicó una fuente con acceso a la investigación citada por Télam.

El miércoles próximo miércoles se harán los peritajes balísticos sobre el proyectil, la vaina servida y al arma reglamentaria calibre 9 milímetros del oficial subayudante Facundo Amendolara, de 27 años, imputado en la causa por el delito de “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial”, que prevé 15 años de prisión.

El fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) de Zárate-Campana, espera que le remitan un informe psicofísico del Sanatorio Otamendi para saber si “Chano” está en condiciones de declarar.

”[Chano] No va declarar hasta no tener un informe que permita hacerlo. No solo es una cuestión psiquiátrica sino también clínica”, dijo un investigador.

La semana que viene van a volver a declarar como testigos Juan Marcelo Giménez y Emily Torrico Céspedes, enfermero y médica clínica, respectivamente, de la empresa Más Vida; Juan Manuel Zanandrea, médico a cargo de la ambulancia, y Javier Blanco, vecino del lugar, quien dijo haber visto a Chano antes del episodio “perdido en tiempo y espacio”.

El fiscal procura determinar mediante testimonios y demás diligencias si el policía disparó para defenderse de un ataque del músico con una cuchilla aserrada mientras estaba bajo un presunto brote psicótico o si se cometió un exceso.

