Quién es Víctor Sotacuro y qué rol cumplió en el triple crimen de Florencio Varela

La Unidad Funcional de Instrucción de La Matanza tomará declaración indagatoria este martes a Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela. La medida judicial ocurre días después de su captura en Bolivia y tras el arresto de su sobrina, Florencia Ibáñez, este lunes en la ciudad de Buenos Aires. El caso investiga una presunta red de narcotráfico vinculada a los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Qué rol cumplió Víctor Sotacuro en el triple crimen de Florencio Varela

Víctor Sotacuro Lázaro es señalado por los investigadores como una de las personas que participó en la logística del secuestro y asesinato de las tres víctimas. La principal prueba en su contra es el registro de una cámara de seguridad. En la filmación se lo observa a bordo de un automóvil blanco durante la noche del crimen. Se cree que cumplió la función de trasladar a las jóvenes hasta la vivienda de la calle Chanar 702, donde fueron ejecutadas.

Fue capturado en un hostal de la ciudad fronteriza de Villazón, en Bolivia Gentileza

Tras el hallazgo de los cuerpos descuartizados de Verdi (20), del Castillo (20) y Gutiérrez (15), Sotacuro escapó del país. Su fuga terminó el sábado 27 de septiembre en la ciudad fronteriza de Villazón, Bolivia, donde se escondía en un hostal. Efectivos de la policía de Jujuy y del ministerio de Seguridad de esa provincia alertaron sobre su presencia en la zona de La Quiaca. Con esa información, Interpol argentina notificó a las fuerzas bolivianas, que concretaron su detención.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, confirmó la captura a través de su cuenta en la red social X. Su sobrina, Florencia Ibáñez, fue arrestada este lunes por la tarde en Palermo. La detención la ejecutaron efectivos de la Policía de la Ciudad, la Policía Bonaerense y agentes de la DDI de La Matanza a la salida de los estudios del canal A24, donde había dado una entrevista.

El detenido habría retirado a las víctimas en el último lugar donde fueron registradas con vida Captura

La estructura criminal detrás de los asesinatos

La investigación judicial expuso una organización criminal presuntamente liderada por Tony Janzen Valverde Victoriano, un ciudadano peruano conocido como “Pequeño J”. Con antecedentes por narcotráfico, está prófugo y es sindicado como el autor intelectual del triple crimen. La hipótesis principal apunta a un ajuste de cuentas en el marco de una venganza narco. Una versión indica que una de las jóvenes se habría apoderado de un kilo de cocaína y 70.000 dólares del traficante.

“Pequeño J” contaría con una red de colaboradores que lo ayudaron a expandir su banda desde Perú hacia la Argentina, con operaciones en el Bajo Flores y Florencio Varela. Estaría vinculado a “Los Pulpos”, una violenta organización narco peruana. Uno de sus principales laderos es Miguel Ángel Ozorio, también prófugo con pedido de captura internacional.

Otro de los detenidos, Miguel Ángel Villanueva Silva, es considerado el principal apoyo de “Pequeño J” en el país. Según la pesquisa, lo habría ayudado a consolidar la comercialización de tusi, conocida como cocaína rosa, una de las drogas sintéticas más rentables del circuito local.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, es el presunto autor intelectual del triple crimen

El avance de la causa judicial

El fiscal Adrián Arribas, de la UFI especializada en homicidios de La Matanza, está a cargo del expediente. La causa tramita en el juzgado de Garantías de Fernando Guevara. Los primeros cuatro detenidos se negaron a declarar.

La acusación formal contra ellos es por homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gustavo Carabajal.