Tragedia en la Ruta 22: chocaron dos autos y murieron dos chilenos que iban a Bahía Blanca

Un fuerte choque tuvo lugar este martes por la tarde en la Ruta Nacional 22, a la altura de la localidad bonaerense de Médanos, cuando, por razones que aún se desconocen, dos vehículos chocaron y dos de las personas que iban a bordo resultaron muertas.

Según consignó el medio local Rio Negro, a la altura del kilómetro 731, un Toyota Corolla en el que iban cinco pasajeros oriundos de Chile -que viajaban rumbo a la ciudad de Bahía Blanca- chocó de frente contra otro vehículo del mismo modelo que era conducido por un hombre de 54 años oriundo de Puan.

Las víctimas fatales iban en el primer auto, y fueron identificadas como Bernardo Mora Aquillon, de 88 años y que viajaba como acompañante, por lo que se cree que murió en el acto; y Eva Eulogia Padilla Méndez, de 82 años, y quien murió luego de permanecer internada casi un día.

Las autoridades confirmaron a los medios locales que el choque fue frontal y que con las pericias e investigaciones estaban intentando esclarecer qué sucedió, ya que -según resaltaron- al momento del accidente la ruta estaba “despejada y con buena visibilidad”.

Por otra parte, indicaron que debido al fuerte impacto resultaron afectados con heridas leves el resto de los ocupantes del auto y todos fueron trasladados al hospital Penna de Bahía Blanca. El conductor que iba solo no presentó ningún tipo de lesión.

Choque y muerte en la Ruta 9

Otro accidente similar tuvo lugar este lunes pero en la Autopista Córdoba-Rosario, en el departamento Marcos Juárez, a la altura de la localidad de Leones, provincia de Córdoba. En este caso, una mujer de 71 años murió tras un violento choque entre una camioneta Ford EcoSport y un camión Ford 1723 con doble acoplado. El accidente dejó, además, dos heridos de consideración que fueron trasladados de urgencia al Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez.

El choque en Córdoba.

El episodio ocurrió en el kilómetro 462 y, de acuerdo con los primeros informes oficiales, la víctima fatal viajaba como acompañante en la camioneta junto a otra mujer de la misma edad y un hombre de 68 años. Ambos sobrevivientes sufrieron lesiones graves y permanecen internados en el Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez, en donde reciben atención especializada. El camión Ford 1723 involucrado era conducido por un hombre de 53 años, que resultó ileso tras el impacto.

Según detallaron fuentes policiales a LA NACION, personal de la Policía Caminera se hizo presente en las inmediaciones para controlar la circulación. Las causas del siniestro todavía se encuentran bajo investigación. La fiscalía de Marcos Juárez, interviniente, dispuso peritajes en el lugar, la toma de testimonios y la revisión de las condiciones mecánicas de ambos vehículos, con el objetivo de determinar la modalidad del choque y eventuales responsabilidades penales.