Discutió con un colectivero y fue a buscarlo, pero se confundió y le pegó a otro chofer.

Un colectivero de la línea 273 hacía su tradicional recorrido por el centro de La Plata cuando, de la nada, el conductor de una camioneta se frenó delante de él, se acercó al micro y le asestó un fuerte golpe con un objeto contundente a través de la ventanilla. “Inicié los trámites para realizar la cirugía plástica. No sé cuánto tiempo voy a estar sin trabajar”, dijo la víctima, que sufrió la rotura del tabique. De lo que estaba seguro el hombre es que la agresión no era para él: el atacante había tenido un altercado con otro chofer de la misma empresa y se confundió.

“Ese golpe era para mi compañero, pero en realidad no tendría que ser para nadie. Queremos que se haga responsable y que pague lo que tenga que pagar”, dijo el colectivero afectado en diálogo con el medio platense 0221.

Discutió con un colectivero y fue a buscarlo para pegarles, pero atacó a otro chofer

La secuencia quedó claramente registrada en una cámara interna de la unidad 44 del ramal 1 de la 237. Al llegar al cruce de las calles 77 y 133, el conductor de la camioneta Ford Ranger gris se detuvo frente al ómnibus para no permitirle que siguiera avanzando y descendió sosteniendo un objeto en su mano derecha.

Al acercarse a la ventanilla, la víctima intentó hacerle entender al hombre fuera de sí que él no tenía nada que ver con el colega con quien habían tenido un inconveniente por una mala maniobra unas cuadras atrás. “¿Qué apuro tenés?“, le gritó, a lo que el colectivero le insistía: “No, el de adelante”. Sin más, el violento hombre le asestó un golpe certero a la nariz.

El atacante regresó a su rodado y escapó, en tanto que el chofer comenzó a perder mucha sangre. Por fortuna para el colectivero, la terminal de la empresa de transporte quedaba a una cuadra, por lo que, malherido, pudo conducir hasta allí donde sus compañeros lo recibieron, llamaron al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), pero como la ambulancia demoraba, decidieron trasladarlo al hospital.

“Como me tocó a mí, de garrón, le puede pasar a cualquiera. Entiendo que la calle es un desastre, que todos se manejan mal y todo, pero tampoco las cosas se arreglan así”, agregó el hombre a los medios platenses. El conductor de la camioneta aún no fue ubicado. Según pudo saber LA NACION, la víctima, de apellido Martínez, radicó la correspondiente denuncia policial y en el caso interviene ahora la UFI N.º 9 La Plata que instruyó actuaciones por lesiones.