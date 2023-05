Disparo en una verdulería. El tirador que baleó a quemarropa a un hombre de 54 años había sido compañero de colegio de la víctima

escuchar

CÓRDOBA.- Felipe Lallana, el hombre de 54 años que fue baleado el domingo pasado en una verdulería de Córdoba y cuyo video dio vuelta el país, reveló que conocía al delincuente. La bala le ingresó por el cuello cuando el ladrón le disparó en el piso antes de escapar; hace 48 horas recobró la conciencia y ahora contó que se “crió” con su agresor.

“Vivíamos juntos, íbamos al colegio juntos”, aseguró a El Doce mientras sigue internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba. “Yo lo reconocí, le dije ‘chabón, guanaco, qué te pasa, fuimos compañeros de colegio, cómo no te acordás de mí’. Me dijo ‘no me acuerdo, gil, otario’. Cuando me dijo así, ahí nomás ¡pum!”, describió.

Alrededor de las 8 del pasado domingo, Alberto, su esposa y su padre habían salido a hacer las compras al barrio Matienzo, en Córdoba capital. Fueron a la verdulería de siembre y el mayor se bajó; la víctima se quedó al volante de su camioneta, estacionado en la puerta del local.

Tomaron de rehén a un hombre, lo obligaron a entrar a una verdulería para robar y lo balearon

Fue entonces cuando tres delincuentes, a bordo de una moto, los tomaron por sorpresa y a punta de pistola lo obligaron a descender del rodado. “¡Bajate, bajate!”, le gritaban, contó la mujer. Dos lo llevaron hasta dentro de la verdulería; Lallana le gritaba a su esposa que corriera.

Uno de los delincuentes lo sujetaba del cuello a Lallana; lo dejó boca abajo en el piso. “¡Ahí te quedás!”, le gritó. La víctima, que conoce el local, le indicó dónde estaba la caja registradora. La vaciaron y, cuando huían, le disparó.

Los delincuentes siguen prófugos. La causa está en manos de la fiscalía de distrito 2, turno 6, a cargo de Eugenia Pérez Moreno, que sigue en la búsqueda de los ladrones.

Felipe Lallana, la víctima de un violento robo

Lallana es repartidor de pan y ya había sufrido otros robos, pero ninguno de la gravedad de éste. Como una vez a la semana hacían el recorrido de noche tenían acordado con su esposa qué hacer cuando tuvieran problemas con delincuentes.

Lallana subrayó que el ladrón le pegó el tiro porque lo conoció: “Para que no diga nada, no hable de él. Tuve un Dios aparte para salvarme”. Con el barrio realizando una campaña para ayudarlo, el hombre adelantó que cuando terminé su recuperación seguirá “laburando, qué se le va a hacer. Hay que seguir trabajando, pase lo que pase”.

Temas robo