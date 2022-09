La Plata: la Justicia ordenó mantener la perimetral de 100 kilómetros a un hombre que dejó ciega a una expareja en 2011

La Justicia de Familia de La Plata ordenó ayer que Carlos Goncharuk, un hombre que en 2011 dejó ciega a golpes a su expareja, Susana Gómez, respete un perímetro de 100 kilómetros de distancia de la víctima. Además, el agresor deberá realizar un curso sobre violencia de género antes de ser liberado en febrero de 2023. Por este caso, el hombre cumplió la condena de ocho años y luego de ser liberado, volvió a ser encarcelado por agredir a otra expareja.

En noviembre de 2020, Goncharuk atacó con un cuchillo a su pareja de entonces, por lo que fue condenado a prisión hasta febrero de 2023. Pero una decisión del juzgado de Ejecución Penal número 2 de Morón alarmó a Susana Gómez y a su familia ya que ordenó el traslado del hombre a la Unidad carcelaria número 9 de La Plata, ciudad donde ella vive junto con sus hijos.

Darío Witt, presidente de la ONG Casa María Pueblo, que asistió a Susana al quedar ciega y que la patrocina nuevamente, pidió entonces que se cumpla el perímetro que pesaba sobre Goncharuk y que no se lo traslade a la capital bonaerense.

Finalmente, ayer, el juez de Familia platense Hugo Rondina ordenó que se comunique al juzgado de Morón que evalúe el cambio del nombrado de unidad penitenciaria, a fin de evitar la vulneración que pudiera ocasionar ese traslado.

”Previo a conceder la libertad del encartado deberá coordinarse con el ‘Programa de Abordaje y Monitoreo Electrónico para situaciones de alto riesgo de las violencias por razones de género’ en pos de cumplimentar las órdenes judiciales de prohibición de acercamiento, respecto de la Sra. Susana Gómez y los hijos de la pareja”, resolvió el juez Rondina.

Además, dispuso que “el Sr. Goncharuck, al momento de su libertad deberá denunciar un domicilio en cumplimiento de la restricción perimetral dispuesta” de 100 kilómetros de distancia. Además, ordenó que el hombre cumpla con la asistencia al programa “socio educativo para el trabajo de las masculinidades” ya que sus delitos se relacionan con la violencia de género.

”En caso de una eventual violación de lo aquí dispuesto por la negativa de aquél -consistente en el no acatamiento de esta decisión judicial-, se comunicará dicha circunstancia de manera en inmediata a la justicia penal por la comisión del delito de desobediencia”, ordenó Rondina.

Si bien las perimetrales en los casos de violencia de género pueden oscilar entre los 200 y 500 metros, hay casos en los que la Justicia considera que la víctima o sus familiares pueden estar ante un peligro inmiente, más aún en un caso de femicidio.

El mes pasado, la Cámara en lo Civil y Comercial de San Isidro confirmó una perimetral que le prohíbe al femicida Fabián Tablado acercarse a menos de 300 kilómetros del padre de quien era su novia, Carolina Aló, a quien asesinó de 113 puñaladas en 1996.

El ataque y más tarde, la liberación

Antes de quedar ciega por los golpes de su entonces pareja, Susana lo había denunciado en 14 oportunidades. Ese día de 2011, Goncharuck la atacó y le desprendió ambas retinas, por lo que en 2014 fue condenado a 8 años de prisión y a realizar un curso sobre violencia de género.

Durante el jucio, Susana había detallado los recurrentes episodios de violencia que sufrió durante nueve años y recordó que durante ese tiempo Goncharuk le decía, incluso frente a sus hijos: “te voy a matar, te voy a dejar ciega”.

“Mis cuatro hijos [de entre 4 y 10 años] veían constantemente su violencia, cómo me pegaba y me hacía mantener relaciones íntimas delante de ellos”, había dicho, además de lamentar que la Justicia no la haya ayudado en las 14 oportunidades que lo había denunciado.

En septiembre de 2019 la Justicia ordenó la liberación de Goncharuk a pesar de que la condena a ocho años de prisión preveía que realizara un tratamiento contra la violencia de género que nunca cumplió.

En su momento el juez de Ejecución Penal platense, José Villafañe, había dicho que el hombre no podía ser liberado porque no había cumplido con todos lso requisitos. Además, había dicho que Goncharuk “generaba conflicto en el pabellón y debían trasladarlo, se negaba a concurrir ya por estar enojado o por cualquier otro motivo” e informó que “cada vez que se intentó incorporarlo a algún tratamiento de rigor, el abordaje se vio truncado por cuestiones estrictamente achacables a él”.

Por otra parte, los peritos que lo asistieron en el penal indicaron que el agresor presentaba una “postura reivindicativa y agresiva, hostil, beligerante de amenazas, buscando provocar intimidación y conmover a quien lo evalúa y que las amenazas podrían repetirse recurrentemente según las circunstancias que se le presenten como desfavorables según su concepción”.

Fue el fallo de la sala quinta de Casación Penal provincial la que en 2019 estableció “la inmediata libertad de Carlos Ariel Goncharuk” de la Unidad 34 de Melchor Romero, donde se alojaba el hombre.

