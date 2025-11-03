Doble femicidio en Córdoba. Dictaron la prisión preventiva del uruguayo Pablo Laurta

CÓRDOBA.- La Justicia de esta provincia dictó la prisión preventiva de Pablo Laurta, el uruguayo acusado del doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, a las que mató a balazos el 11 de octubre para poder llevarse a su hijo, Pedro. Hace dos semanas, en Entre Ríos, le dictaron otro encarcelamiento, por 120 días, por el asesinato de Martín Sebastián Palacio, chofer de una aplicación al que había contratado supuestamente para que lo trasladara desde Concordia hasta Rafaela, en el oeste santafesino.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes, consideró a Laurta autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género en perjuicio de su expareja; homicidio calificado por alevosía y violencia de género contra Zamudio y violación de domicilio.

Laurta está detenido en la cárcel de Cruz del Eje, desde donde hace diez días fue trasladado a esta ciudad, distante a 140 kilómetros, para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Reyes. Habló, pero no respondió preguntas sobre el doble femicidio. Solo hizo referencia a sus denuncias previas contra las víctimas en la Fiscalía de Integridad Sexual de 1 turno y al pedido de restitución internacional de su hijo, que le fue denegado y que, se sospecha, fue lo que lo empujó a cometer el doble femicidio.

Encontraron restos humanos y creen que se trata del remisero asesinado por Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba Policía de Entre Ríos

La primera prisión preventiva por 120 días se la dictaron el 17 de octubre los fiscales de Entre Ríos Daniela Montangie y Tomás Tscherning, quienes imputaron a Laurta por el delito de homicidio criminis causae por la muerte de Palacio.

El jueves pasado, en un camino vecinal entre Rosario del Tala y Sauce Norte, en Entre Ríos, fueron encontrados un pedazo de cráneo humano, un trozo de una vértebra cervical, huesos que corresponderían a los brazos de una persona y cabellos. Todo indica que esos restos humanos corresponden a las partes del cuerpo del remisero que aún no habían sido encontradas.

El día de su primer procesamiento, al ser retirado de los tribunales de Concordia, Laurta dijo: “Quería rescatar a mi hijo de una red de trata”. En Córdoba, al ingresar en la Jefatura de Policía, afirmó: “Estoy en paz; mi hijo ahora está seguro”. Y agregó: “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”.

La fiscalía cordobesa admitió como querellante particular a la hermana de Luna Giardina, Laura, que estará representada legalmente por la abogada Marina Romano. Laura viajó a esta provincia desde Chile, donde vive, cuando se enteró del doble femicidio.

Pedro, el hijo de Giardina y Laurta, sigue en guarda de un matrimonio que lo conocía desde que nació y que tenía trato habitual con él. Cumplió seis años tres días después de que su padre mató a su mamá y a su abuela y dos días después de ser rescatado por la policía en un hotel de Gualeguaychú, adonde su padre lo había llevado y desde donde pensaba cruzar por fuera de los pasos fronterizos legales hacia Uruguay.