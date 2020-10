Por el asesinato de la beba en un tiroteo entre bandas, detienen a un tercer sospechoso y la familia de la niña pide justicia Crédito: Google Maps

Por el asesinato de una beba de cinco meses durante una pelea entre bandas en la localidad bonaerense de Dock Sud, partido de Avellaneda, detuvieron a un tercer sospechoso. Por su parte, la familia de la pequeña exige que la Justicia deje de liberar a criminales y aseguró que siempre hubo peleas en la zona de monoblocks del barrio.

"Sabemos que la pelea fue entre tres personas. Y Marianito va y le pide disculpas a mi hermano y le dice: «perdoname, fueron dos tiros». Pero estaba dado vuelta de droga", dijo Fernando Montero el tío de la víctima, en declaraciones a varios medios esta mañana, en referencia al joven que habría realizado los disparos y es jefe de una banda delictiva de la zona.

Lo único que sabemos es que hubo una pelea entre tres personas, como suele ocurrir en la zona de monoblocks del barrio Fernando, hermano del papá de la beba asesinada

"Lo único que sabemos es que hubo una pelea entre tres personas", relató el hombre al explicar que no sabía si había sido una pelea entre bandas, como suele ocurrir en la zona de las viviendas en monoblock de Dock Sud. "Mi hermano me dijo que dé yo las entrevistas porque no quiere que la muerte de su hija sea en vano" contó Fernando sobre José, el padre de Lola, que recibió un disparo en la cabeza cuando estaba en brazos de su madre, quien había salido a comprar pan a las 12.30 del mediodía.

"Es tierra de nadie"

El hombre, contó que es usual que se den peleas en la zona y dijo que "es tierra de nadie", ya que cuando los vecinos salen a trabajar "a las 3 o a las 5 de la mañana, la policía está en la autopista, pero no puede intervenir".

En ese sentido, contó que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló ayer con los vecinos y se comprometió a ir hoy nuevamente a Dock Sud.

"A las 14 viene Berni para tener una reunión y hacer un plan para ver cómo solucionar esto. Pero qué hacés con eso. Tenés 700 familias por cada monoblock y son 11 las torres. Yo vine a vivir acá a los 9 años, después me fui, pero desde ese entonces hasta ahora que tengo 51 años; esto pasa siempre", se lamentó.

La policía sabe quiénes son y están cansados de detenerlos porque después los jueces los liberan de nuevo Fernando, hermano del papá de la beba asesinada

Al respecto señaló que los delincuentes suelen ser detenidos y al poco tiempo son liberados. "La policía sabe quiénes son y están cansados de detenerlos porque después los jueces los liberan de nuevo. La Justicia no hace nada por la gente que laburamos todos los días", reclamó.

Por otra parte, contó que su hermano y su mujer habían perdido un embarazo hace poco. "Están destruidos, en menos de un año se le murieron dos hijos y por gente que tiene dos neuronas", dijo.

Cómo fue el asesinato

El hecho ocurrió alrededor de las 12.30, en la calle Manuel Estévez al 1000, de Dock Sud, en la zona sur del Gran Buenos Aires, donde la víctima, identificada como Lola Jazmín Montero, se encontraba en brazos de su madre, quien estaba comprando pan.

Fuentes judiciales y policiales informaron a la agencia de noticias Télam que, en esas circunstancias, un grupo que vive en uno de los monoblocks del barrio atacó a tiros a otra de las torres de departamentos, habitada por una banda antagónica.

Uno de los balazos efectuados impactó en la cabeza de la beba de cinco meses, quien fue trasladada de urgencia por su padre, José Montero, de 42 años, al Hospital Fiorito, de Avellaneda, donde los médicos constataron su muerte a raíz de una herida en el hemisferio izquierdo con estallido de cráneo.

Por el hecho, personal de la comisaría 3ra. de Dock Sud aprehendió ayer a dos jóvenes, identificados por los voceros como Iván Amarilla y Hernán García, ambos mayores de edad y señalados como sospechosos de haber efectuado los disparos, entre ellos el que mató a la beba, y hoy serán indagados por el delito de "homicidio calificado por el uso de arma de fuego".

A esos dos detenidos se sumó en las últimas horas un tercero, de quien no trascendió la identidad aunque las fuentes indicaron que se trata también de un hombre, mayor de edad.

