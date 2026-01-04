Brutal choque de frente en una ruta de Entre Ríos: tres víctimas fatales y dos adolescentes en grave estado

Este domingo por la madrugada, un violento accidente frontal entre dos vehículos generó conmoción en Entre Ríos. Debido al fuerte impacto, fallecieron un joven de 19 años y dos mujeres, de 32 y 79 años respectivamente. Además, dos adolescentes de 16 quedaron internadas en grave estado de salud.

El incidente vial tuvo lugar en la Ruta Provincial N.º 20, alrededor de las 4.30, a pocos metros del ingreso a la localidad entrerriana de Gilbert, en el departamento de Gualeguaychú, informó el medio local Uno. Por motivos que ahora son materia de investigación, dos rodados particulares que transitaban en distinto sentido colisionaron de manera frontal.

Chocaron de frente en una ruta de Entre Ríos y tres personas fallecieron. captura de redes

El Fiat Palio gris se desplazaba en dirección Basavilbaso–Urdinarrain, de norte a sur, y era ocupado por tres jóvenes. Fue tal la violencia del choque que el conductor de ese rodado murió en el lugar de los hechos. Sus dos acompañantes, en tanto, sufrieron heridas de gravedad, por lo que los médicos decidieron trasladarlas a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario.

En tanto, en el otro vehículo involucrado, una Volkswagen Suran blanca, viajaban el conductor de 39 años, que fue derivado al Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain, y dos mujeres. La acompañante delantera, de 32 años, falleció en el lugar producto del impacto. La otra víctima fatal fue la segunda ocupante del rodado, que iba en el asiento trasero y también era oriunda de Villa Elisa, departamento Colón.

Con el correr de las horas, la fiscal a cargo de la investigación, Natalia Bartolo, informó a los medios locales que las víctimas son Jonathan Morh, de 19 años, con domicilio en Urdinarrain; Andrea Bogado, de 32, y Blanca Uran, de 79, que vivían en Villa Elisa.

En principio, los peritos constataron que el accidente se produjo en un sector recto de la ruta que se encontraba en aparente buen estado. En ese sentido, la fiscal indicó que una de las hipótesis preliminares apuntaba a un posible intento de sobrepaso de alguno de los dos rodados involucrados en el hecho, de acuerdo con las primeras pericias realizadas por la Policía Científica. Los rodados, uno detenido sobre la calzada central de la vía y el otro en la banquina, quedaron prácticamente irreconocibles.