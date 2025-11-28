Dónde detuvieron a la joven acusada de matar a su novio

El operativo de seguridad realizado esta mañana permitió la captura de la adolescente imputada por el asesinato de su novio en el partido de Lanús. Las fuerzas policiales localizaron a la sospechosa luego de una investigación iniciada el martes pasado por la muerte de Santiago Nahuel López Monte.

El operativo de captura en el conurbano

Fuentes policiales confirmaron la aprehensión de la sospechosa en una vivienda ubicada en el partido de La Matanza. La joven utilizó la casa de su tío como refugio para evadir a la justicia. El procedimiento policial se concretó hoy a las 8. La acusada permaneció prófuga durante 72 horas tras huir de la escena del crimen.

Su identidad se mantiene en reserva por disposición legal debido a su minoría de edad. La detención cierra el cerco sobre la única señalada por la muerte de López Monte. El hallazgo de la joven en el domicilio de un pariente directo confirma las hipótesis de los investigadores sobre la red de contención familiar que facilitó su evasión durante tres días.

La escena del crimen

El asesinato ocurrió en una vivienda situada en las calles Namuncura y Lituania. La investigación determinó que la adolescente intentó desviar la atención de las autoridades tras el ataque. Relató a la policía y a los médicos que su pareja sufrió heridas al caer sobre las puntas de una reja de hierro del frente de la propiedad.

Esta versión se desmoronó rápidamente. Una médica del servicio de emergencias SAME revisó el cuerpo de López Monte en la vía pública y alertó a los oficiales sobre la naturaleza de las lesiones. Las dos heridas correspondían a puñaladas y no a un accidente con la estructura metálica. La doctora expresó frente a la presunta autora: “A este chico lo acuchillaron”.

Los peritos realizaron una inspección ocular en el domicilio para recolectar evidencia. El resultado fue positivo. Los agentes hallaron un cuchillo de cocina clavado en un rollo de papel higiénico dentro de un mueble, cuyo elemento se considera el arma homicida.

La fuga se produjo instantes después de la confirmación médica. La sospechosa preguntó a la profesional del SAME: “Está vivo todavía. Avísame a qué hospital lo llevan”. La joven abandonó el lugar antes de la llegada de la familia de la víctima, esa fue su última aparición pública hasta la detención de esta mañana.

Testimonios de los familiares de la víctima

Macarena, hermana de Santiago, declaró a la prensa un detalle fundamental sobre la noche del crimen: “Llamó a mi mamá y le dijo que se habían peleado con Santi y que lo había apuñalado” Admitió la agresión en esa comunicación telefónica. Dijo que pelearon y lo apuñaló.

La familia describió el vínculo sentimental como “tóxico” y marcado por los celos. Aseguraron que López Monte sufría violencia física por parte de su novia de manera recurrente. La hermana de la victima explicó que la chica vivió un tiempo en la casa familiar de los López Monte y que la madre del joven la expulsó del hogar por golpear a Santiago.

Una menor de edad mató a puñaladas a su novio y llamó al 911

Miguel, hermano del joven asesinado, ratificó esta situación. Definió a la menor como “muy violenta”. Relató que vieron a Santiago golpeado y con moretones en múltiples ocasiones. La familia no realizó denuncias formales por esas agresiones previas.

Familiares de la víctima vincularon a la detenida con un clan dedicado al narcomenudeo y criticaron el accionar policial inicial al cuestionar la facilidad con la que la sospechosa escapó del lugar. Miguel expresó su indignación: “No se te puede escapar una piba”, mientras que Macarena agregó que el cuerpo de su hermano permaneció en la calle desde la medianoche hasta la madrugada sin ser trasladado: “La policía no hizo nada, nos tuvo desde las 12.30 de la noche a las 4 de la madrugada con mi hermano tirado ahí”

La situación judicial de la imputada

La investigación del crimen quedó ahora bajo la órbita del fiscal Juan Ignacio Colazo. El funcionario pertenece al Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

El caso presenta diferencias legales sustanciales respecto a crímenes cometidos por adultos. La familia de Santiago comparó el hecho con el caso de Nahir Galarza por la similitud en la violencia de la relación. La pena en expectativa para una menor de edad difiere de la prisión perpetua que recibió Galarza. La justicia deberá determinar la culpabilidad de la joven detenida en La Matanza y establecer la sentencia correspondiente según la ley penal juvenil vigente.

