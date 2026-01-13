Dos camiones chocaron de frente en una ruta de Córdoba: uno de los conductores murió.

Este lunes por la tarde, dos camiones protagonizaron un choque de frente en una ruta en Córdoba y uno de los conductores, de 35 años, murió en el lugar. El otro chofer, de 46, tuvo que ser trasladado a un hospital local tras sufrir heridas de consideración que lo dejaron en estado crítico.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 128 de la ruta provincial 4, cerca de La Carlota. Por causas que ahora son materia de investigación, dos rodados Iveco colisionaron de frente. A raíz del violento impacto, el conductor de uno de los vehículos, que se dirigía en dirección al norte, murió en el lugar, informó la Policía de Córdoba.

Según el medio local FM Más La Carlota, el conductor fallecido era oriundo de la localidad de Las Higueras, en tanto que el otro chofer es de San Basilio.

Choque entre un camión y un micro

Cerca de la medianoche de este lunes, un micro de larga distancia con 25 pasajeros y un camión colisionaron sobre la ruta 9, en la zona de la ciudad bonaerense de Campana, y dos personas, una pasajera de 37 años y el chofer del colectivo, sufrieron heridas de gravedad y tuvieron que ser trasladados a un centro de salud local.

Heridos en la ruta 9 tras un choque entre un camión y un micro. captura de redes

Según informaron los medios locales, el camión jaula colisionó contra la parte trasera de un colectivo que se dirigía desde el centro porteño hacia Salta. El impacto se produjo del lado derecho del colectivo.

Debido al impacto, el ómnibus quedó con daños considerables en el lateral izquierdo.

En el lugar intervino personal de la Comisaría de Campana y la causa quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 2 de esa ciudad.

Debido al accidente, las autoridades policiales y viales obstruyeron los carriles medio y lento de la ruta 9, por lo que la circulación quedó habilitada únicamente por la vía rápida.