Dos ladronas de 15 años cometieron 30 robos y tienen atemorizado a un barrio

Tienen 15 años y las acusan de cometer treinta asaltos y agresiones contra los vecinos del barrio Corimayo, en el partido de Almirante Brown. En los últimos días le asestaron una puñalada a una joven, de 17 años, a la que atacaron para robarle su celular y la ropa que vendía. La víctima se salvó por centímetros de que la mataran.

Anteayer, los vecinos marcharon a la comisaría de Burzaco, con jurisdicción en la zona, para pedirle a las autoridades que detengan de una vez a esas motochorras. Según fuentes policiales, las menores fueron llevadas a la seccional, pero no quedaron arrestadas debido a que tienen 15 años y para ley penal juvenil son no punibles. Por ese motivo no fueron apresadas por los otros asaltos y diversos delitos que le adjudicaron.

El ataque que provocó la indignación de los vecinos ocurrió el 16 de septiembre pasado, en la esquina de Cuitiño y Arnaudo. Según la declaración de la víctima, de los testigos y, a partir de la revisión de la grabación de una cámara de seguridad, las agresoras interceptaron a la joven cuando regresaba a su casa, luego de vender ropa en el centro de Burzaco. Una de las imputadas descendió de la moto, arrebató la bolsa con ropa de la víctima, le asestó un corte en la mano y otro en las costillas, la arrojó a la zanja y le robó el celular.

La víctima quedó malherida, a un costado de la zanja. Sangraba de la mano y de la zona intercostal. Le habían desgarrado la ropa y tenía golpes en el rostro y la cabeza. Debido a que tanto las acusadas como la víctima son menores, sus identidades se mantendrán en reserva.

A partir de la denuncia de los familiares de la víctima, los efectivos de la comisaría de Burzaco, revisaron las pruebas, escucharon a los testigos y analizaron las cámaras de seguridad. Con estos elementos, apresaron a las dos adolescentes. En ese momento, el caso fue calificado como robo y lesiones graves.

La fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil decidió no solicitar una medida de seguridad para las menores asaltantes y estas quedaron en libertad. Esa decisión provocó la indignación de los vecinos que protestaron frente a la comisaría de Burzaco.

Según establece la ley, si la representante del Ministerio Público no requiere una medida de seguridad para las imputadas, el juez de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil no puede ordenar la aplicación de dicha medida. Debido a que las acusadas tienen menos de 16 años no pueden ser sometidas a un proceso, pero la norma legal permite que se les aplique una medida de seguridad.

Anteanoche, para evitar eventuales ataques y represalias de las imputadas contra la víctima y su familia, el juez Roberto González dictó una prohibición de acercamiento de las asaltantes a la joven agredida y su círculo íntimo. Dicha medida había sido solicitada por el nuevo fiscal del caso, Mariano Bonilla.

La orden de restricción perimetral se fundó en las amenazas de las imputadas contra la familia de la adolescente que víctima del ataque. Esas intimidaciones se ventilaron a través de las redes sociales, en las que quedó en evidencia un intenso nivel de violencia.

Además, según los vecinos, ambas menores forman parte de una familia que se dedica a vender droga en ese barrio, un factor que agrava la situación de vulnerabilidad y temor que domina a los habitantes de Corimayo.