La defensa de Felipe Pettinato presentó su alegato y pidió la absolución

“Es inocente”, así, el abogado Norberto Frontini, comenzó su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°14. Se refería a su asistido, Felipe Pettinato, que es juzgado por el incendio en su departamento de Palermo donde, en mayo de 2022, murió el neurólogo Melchor Rodrigo. Al finalizar su presentación pidió la absolución.

Hace dos semanas, en su alegato, el fical Fernando Klappenbach había pedido la pena de cuatro años y siete meses de prisión al considerarlo autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerteen concurso real con abuso sexual simple (caso por el que ya fue condenado por el Juzgado Correccional N°1 de San Isidro).

“La carga de la prueba recae exclusicamentre en los acusadores [por el Ministerio Público Fiscal y la querella]. Esa carga incriminante no fue satisfecha a lo largo del proceso”, dijo Frontini al comenzar su alegato ante los jueces jueces Enrique Gamboa,Gabriel Vega y Gustavo Valle.

“Felipe y Melchor Rodrigo eran compañeros de consumo”, sostuvo el abogado defensor. El letrado dijo que el neurólogo le recetaba medicamentos al imputado a cambio de quedarse con pastillas. Citó para fundamentar sus afirmaciones un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) de la Procuración General de la Nación.

El juicio se realiza de manera virtual, por la plataforma Zoom. El imputado, de 32 años, siguió las alternativas de la audiencia con atención. Vestía una camisa blanca y un suéter y saco negros.

“La única respuesta es la absolución”, dijo Frontini, al promediar su alegato, mientras era escuchado por la familia del acusado: Roberto Pettinato, Tamara Pettinato, Homero Pettinato y el diputado nacional José Glinski, padre, hermana, hermano y cuñado, respectivamente.

El abogado defensor sostuvo que la causa de la muerte del neurólogo está en duda y también quién inició el fuego. Para finalizar pidió la absolución de su cliente.

El primer alegato del debate había sido el de la querella. El abogado Alejandro Drago, que representa a la madre de Rodrigo, Delia Muzio, pidió la pena de 15 años de cárcel.

“Lo que sabemos es que el incendio existió y que lo provocó Pettinato”, había dicho Drago en la audiencia del 16 de marzo pasado.

El letrado agregó: “Lo que sí podemos cuestionar es que el de 16 mayo de 2022 el acusado no tuvo el menor gesto de empatía con la familia de la víctima, de quien decía que era su amigo, de quien era su médico tratante. No hubo un llamada, un mensaje. Eso era lo esperable de una persona de bien que se considera inocente, hubiera sido bueno que se presente, que pida perdón o que de detalles de lo que pasó”.

Melchor Rodrigo, el neurólogo que murió en el incendio del departamento de Felipe Pettinato melchorrodrigo.com

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