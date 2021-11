El abogado de la familia de Lucas González reclamó el arresto de los policías y tildó de “tortuga” al juez de la causa

El abogado de la familia de Lucas González, Gregorio Dalbón, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, mantuvieron este sábado un encuentro vinculado al caso del futbolista baleado por policías de la Ciudad. Posteriormente, dieron una conferencia de prensa conjunta en la que el letrado reclamó el arresto de los efectivos implicados en el hecho y tildó de “tortuga” al juez de la causa por no haber impartido aún esa orden.

“Le quiero agradecer a Dalbón por haber venido de forma inmediata cuando lo convoqué. Acá no puede haber divisiones y tenemos que estar en la misma vereda. En este caso, lo invitamos para mostrarle cuál es el control civil que realizamos sobre la fuerza de seguridad, cómo tenemos el geoposicionamiento de cada vehículo y el control con las cámaras de la seguridad. Esto es lo que venimos poniendo a disposición de la Justicia. Por eso solicité que tome medidas urgentes”, comenzó el funcionario porteño y agregó: “Acá no estamos hablando de la Policía o de la institución policial, sino de tres personas que tendrán que darle explicaciones a la Justicia”.

Después, el abogado tomó la palabra y expresó: “Lo que se me ha mostrado pone blanco sobre negro en cuanto a la honorabilidad de los chicos. Los chicos han mostrado que venían de jugar al fútbol y la verdad es que estoy consternado con algunas de las imágenes, porque [Lucas] puede ser el hijo de cualquiera. Estamos hablando de tres asesinos que trabajaban de policías, que debían cuidarnos y que asesinaron a un chico. Y vaya a saber ahora dónde están, porque parece una tortuga el juez que tiene la causa. No entiendo por qué no dispone la orden de detención, habida cuenta de que están cercados todos. Solo falta su orden”.

A partir de las imágenes provistas por D’Alessandro, Dalbón aseguró: “Los vieron, los esperaron y lo mataron a Lucas. Hubo cantidad de disparos y plantación de un arma de juguete. Muchas cosas que están nítidas”. Asimismo, destacó el control civil que mostró el ministro: “Es realmente impresionante en la Ciudad y debo felicitarlo porque lo desconocía”. También planteó la necesidad de “desterrar la palabra gatillo fácil”, usada “cuando un policía, corriendo a un delincuente, se apura y aprieta el gatillo en lugar de utilizar otra forma de aprehensión”. “Acá no había delincuentes, por lo tanto no hay gatillo fácil. Acá hubo un asesino y una víctima”, sentenció.

Por otra parte, anticipó que el martes interpondrá el juicio político al juez de menores que dejó en libertad a los policías y añadió: “Espero que el Consejo de la Magistratura también deje de dormir, porque no está solo para nombrar jueces, sino para destituirlos”. Además, y en línea con D’Alessandro, distinguió el accionar de los oficiales involucrados de la fuerza de seguridad en general. “Que no confundan a estos tres delincuentes con la Policía, sea de la Ciudad o de donde sea. No estamos hablando de tres policías, sino de tres asesinos”.

A continuación comenzó una rueda de preguntas en la que el ministro recordó que los tres policías porteños fueron “corridos de las funciones operativas” y que la Ciudad resguardó las pruebas del caso para aportarlas a la Justicia. Al ser consultado sobre las tareas que desempeñaba la patrulla vestida de civil acusada de asesinar a Lucas y sobre la presencia de otras brigadas similares en el distrito, aclaró: “En esto quiero ser bien conciso. Existen dos tipos de tareas que se realizan de civil: con orden judicial en una investigación específica y cuando actúan en prevención para ubicar marcadores en salideras bancarias o puntos de venta de drogas, por ejemplo. Están en las 15 comunas, pero hay un requisito inquebrantable: siempre al momento de actuar el policía debe identificarse, un protocolo que en este caso no se cumplió”.

“Acá se actuó fuera de la ley”, cerró.