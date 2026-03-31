El abuelo del alumno que mató a un compañero en Santa Fe dijo que le robaron la escopeta

En medio de la conmoción en la localidad santafesina de San Cristóbal, este martes habló Héctor, el abuelo del adolescente de 15 años que abrió fuego con una escopeta calibre 12.70 en la Escuela N°40 Mariano Moreno y mató a un compañero de 13 años.

El hombre -padre de su mamá- aseguró que el agresor robó su escopeta de su negocio familiar y que él no tenía cartuchos. “No sé nada porque no estaba en casa. La escopeta fue robada de acá adentro [del local comercial]. Fue robada, la denuncia está hecha“, indicó en diálogo con América TV esta mañana.

Escuela N°40 de San Cristóbal Marcelo Manera

Además, dijo sentir “mucha tristeza” por el asesinato de Ian Cabrera Núñez y sostuvo que no hablaba frecuentemente con su nieto porque vive en un campo de la localidad de San Javier. Luego expresó: “No sé nada. Él nunca cazó conmigo, ni siquiera tengo cartuchos”.

Ian, el chico asesinado en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal en Santa Fe Instagram

Por otro lado, en diálogo con Radio Boing, Héctor dijo que se enteró de lo ocurrido recién pasadas las 11 del lunes [el ataque ocurrió a las 7.15], mientras se encontraba en un banco. En otro tramo de la entrevista, conmovido, reveló que mantenía vínculo con la familia de la víctima. “Me duele más la muerte de Ian, aprecio mucho a sus padres, lloré muchísimo”, dijo.

Horror en Santa Fe: el testimonio del abuelo del tirador en una escuela de San Cristobal

Las declaraciones de Héctor surgen en medio de la investigación de la Justicia, que busca determinar cómo el adolescente de 15 años consiguió tanto el arma como los cartuchos. Ya que la escopeta era del hombre, aún no se determinó cómo la obtuvo su nieto, si él fue quien la extrajo. Tal como publicó LA NACION, el adolescente no tenía las llaves de la casa de su abuelo, donde también funciona su negocio. Héctor sospecha que alguien entró por un comercio vecino. Él hizo la denuncia después del tiroteo en la escuela.

La escopeta calibre 12/70 usada en la masacre en la escuela de San Cristóbal, Santa Fe

Cómo fue el tiroteo en la escuela

El menor aprovechó que los alumnos tenían que llevar un instrumento musical y escondió el arma en una funda de guitarra. Abrió fuego cuando los estudiantes estaban formados y se izaba la bandera. Hizo entre cuatro y cinco disparos. Mató a Ian Cabrera Núñez e hirió a otros dos.

La escuela donde un alumno ingresó armado a un colegio y disparó a sus compañeros en San Cristobal, Santa Fe

El doctor Armando Borsini, director del hospital de la ciudad, confirmó que los dos heridos no tienen riesgo de vida. Una de las víctimas presentaba impactos en la región frontal y el tórax, por lo que fue derivado para la realización de una tomografía y una evaluación más exhaustiva, informó el diario local Uno. En medio de la desesperación, los jóvenes comenzaron a las corridas, rompieron vidrios e hicieron llamados acongojados a sus familiares.

El autor del ataque fue aprehendido por la Policía local luego de que un asistente escolar lograra contenerlo. El hombre se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta. Además, el operativo sanitario dispuso la atención inmediata de seis pacientes en el hospital de la mencionada localidad, quienes presentan heridas superficiales y se encuentran en condición estable.