Alumnos bonaerenses simularon fusilamientos en sus colegios para presentar el buzo de egresados
El reciente tiroteo en Santa Fe revivió videos donde adolescentes actúan un supuesto ataque escolar a modo de parodia
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Tras la masacre escolar ocurrida este lunes en Santa Fe, se viralizaron videos de alumnos bonaerenses que simulan un tiroteo para presentar el buzo de egresados de su camada. La actividad se presenta como una parodia, donde los estudiantes fingen disparar contra sus compañeros de camadas anteriores para “ocupar su lugar”.
Los episodios ocurrieron en al menos dos escuelas de las localidades de Ciudad Jardín y Ramos Mejía, con videos donde se observa el uso de armas falsas y audios de disparos. Los adolescentes de ambos colegios utilizaron el patio de los edificios para desplegar la simulación, bajo el pretexto de “eliminar a las promociones anteriores para dar lugar a las nuevas”.
El Colegio Gartenstadt de la localidad de Ciudad Jardín recibió cuestionamientos tras la difusión del contenido en redes sociales. En las imágenes se observa a un grupo de adolescentes con pasamontañas recorriendo los pasillos, para terminar en el patio central del establecimiento.
Allí, varios estudiantes se arrodillaron frente a otros compañeros que fingieron portar armas e hicieron sonar ruidos de detonaciones que acompañaron la caída de los alumnos al suelo, según informó el medio local Zonales.
Por otro lado, en la Escuela Jean Piaget de Ramos Mejía ocurrió un hecho de características similares. Los alumnos de sexto año representaron la muerte de los egresados del ciclo anterior para iniciar su etapa como nueva promoción. Los jóvenes desplegaron banderas con la frase: “No se miren tanto que las estrellas somos nosotros”, de acuerdo con el relato de Primer Plano Online.
Al menos uno de los colegios recibió pedidos de explicaciones formales para determinar las medidas aplicadas tras los simulacros.
Estos registros se viralizaron tras la muerte de Ian Cabrera en la provincia de Santa Fe. El adolescente de 13 años falleció este lunes 30 de marzo tras ser atacado en el patio de la Escuela número 40 Mariano Moreno de San Cristóbal. Un compañero de 15 años efectuó el ataque con una escopeta que ingresó en un estuche de guitarra.
Si bien se desconocen las causas específicas, los investigadores suponen la influencia de una compleja situación familiar y la presencia de acoso escolar. Los restos del niño fueron trasladados al cementerio municipal en la mañana de este martes.
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