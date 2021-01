Fue citado a una nueva indagatoria el acusado de violar a una joven venezolana

Provocó una fuerte indignación social el ataque sexual sufrido por una adolescente durante una entrevista laboral Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Pilar Vazquez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de enero de 2021 • 22:32

La jueza Karina Zucconi citó a declarar el próximo lunesa Irineo Garzón Martínez acusado de abusar sexualmente de la joven venezolana durante su primer día de trabajo en el local de Balvanera. La indagatoria se llevará a través de la aplicación Zoom a las 10 de la mañana. De manera simultánea, organizaciones de venezolanos radicados en Argentina realizarán una vigilia frente a Tribunales que comenzará el sábado a las 18 y se extenderá hasta el final de la indagatoria de Garzón Martínez.

Pablo Baqué, abogado querellante dijo a LA NACIÓN: "Esperamos que la jueza ordene la detención y que no tengamos que esperar tanto tiempo hasta que la cámara decida". El letrado aseguró que la magistrada "puede evitar el problema que va a tener si se le fuga". Esto se debe a que para la querella hay dudas sobre el arraigo del imputado porque no fue posible establecer su paradero, ya que dijo que vivía con su hermana en el barrio de Mataderos, pero esta lo negó. Incluso, los vecinos de ese lugar afirman no conocer al acusado de la violación, según pudo determinar LA NACION durante una recorrida por ese barrio.

Garzón Martínez fue llamado a declarar en un contexto de gran presión pública, que incluyó marchas para pedir justicia y dirigentes políticos que manifestaron su apoyo a la joven; y luego de que se conocieron los testimonios de otras mujeres que vivieron situaciones similares con el acusado.

En las redes sociales circula una convocatoria para apoyar el reclamo de la víctima de una violación

La causa caratulada como "abuso sexual con acceso carnal" está a cargo de la jueza Karina Zucconi, que el lunes le otorgó a Garzón Martínez la excarcelación bajo juramento al resolver que "la pena en expectativa de efectivo cumplimiento por sí sola no es obstáculo para que el nombrado no obtenga su libertad". La magistrada procesó al acusado y dictó un embargo por 90.000 pesos, pero mantuvo su excarcelación.

Muestras de apoyo

En la mañana del viernes un grupo de mujeres y hombres, miembros de organizaciones sociales defensoras de derechos de la mujer se presentaron en la Embajada de Argentina en Venezuela para entregar un documento en el que piden la inmediata detención de Irineo Humberto Garzón. Sus representantes fueron recibidos por el embajador Eduardo Porretti, quien se comprometió a enviar el petitorio a Buenos Aires.

"Vinimos a demostrar que estamos descontentas con la resolución de la jueza. Necesitamos que se garantice el acceso a la justicia y los derechos de la víctima. El agresor no se merece estar en libertad siendo que se pone en peligro la vida de esta joven sino también la de otras mujeres", dijo Victoria Romero, presidenta del Método Wom, un movimiento feminista que participó de la convocatoria.

La represente de ese colectivo feminista habló del caso de la joven como un "espejo" de la situación que viven millones de mujeres que migran a otros países en busca de un futuro. "Esto no solo hacemos porque es venezolana sino que también lo hacemos con otras mujeres, independientemente de la nacionalidad de la víctima y el victimario", explicó Romero. Y agrego: "El embajador además de recibir el documento, nos habló sobre las políticas argentinas con perspectiva de género, nos invitó como feministas a unirnos a ellas y prometió brindarnos un seguimiento del caso".

Asimismo, desde las redes sociales, los principales funcionarios expusieron su preocupación por el caso. "Todo mi apoyo a la joven venezolana y a su familia. Hay situaciones que no pueden seguir sucediendo. La liberación del violador nos tiene que preocupar y ocupar a todos. La Policía de la Ciudad ya actuó: ahora, la Justicia debe estar a la altura", afirmó el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Por su parte, Diego Santilli, vicejefe del gobierno porteño y a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, expresó: "Acompaño en este difícil momento a la joven venezolana que denunció haber sido drogada y abusada".

Conforme a los criterios de Más información