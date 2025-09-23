El calvario que vivió una jubilada a la que mantuvieron secuestrada para robarle: “Me amenazaron con una cuchilla”

El lunes por la madrugada, adentro de la vivienda ubicada en la intersección de las calles 136 y 39 en Los Hornos, La Plata, Graciela escuchó pasos. Acostada en su cama vio como dos personas encapuchadas irrumpieron en su dormitorio. Los delincuentes le dieron golpes de puño en el rostro y la maniataron. Estuvo así durante cinco horas. “Me dieron vuelta la casa y se llevaron dinero, alhajas y las filmaciones de la cámara de seguridad”, declaró en un móvil de LN+.

Una jubilada torturada en La Plata II

“‘¡Dame la plata!, ¡dame la plata!’, me gritaban mientras me pegaban piñas", reconstruyó Graciela. “Al principio no entendía nada. Me dijeron mi nombre, sabían en qué trabajaba mi hijo y lo que hacía mi expareja fallecida”, detalló.

Según la víctima, “solo tenía $200.000 hasta terminar el mes, pero los ladrones querían más. Hasta que me acordé de un monedero donde tenía cien dólares”.

Una jubilada torturada en La Plata

Graciela detalló que los delincuentes le “dieron vuelta” la casa, revolviendo todo lo que tenían a su paso. Además, la mujer se dio cuenta de que tenían conocimiento sobre las alhajas. “Sabían qué era bijouterie y qué era una joya”, comentó.

Sobre las cinco horas de terror que le tocó vivir, la jubilada punatualizó: “Los ladrones se tomaron todo el tiempo del mundo y actuaban como si alguien los estuviera esperando afuera”.

Antes de abandonar el lugar, los maleantes sustrajeron el dispositivo de DVR que almacena las imágenes registradas por la cámara de seguridad que Graciela tiene instalada en su casa.