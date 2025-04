El desesperado grito de una niña durante un asalto a una familia que salía de un cumpleaños en el conurbano

“¡Mamá, tengo miedo!”, gritó una niña de 8 años mientras corría para alejarse de los delincuentes que, armados, amenazaban a su familia para robarles la camioneta. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Villa Lynch, partido de San Martín, y quedó registrado en un video que se volvió viral en las últimas horas.

El asalto sucedió el domingo por la tarde. Una familia, compuesta por la niña, sus padres y sus abuelos- salía de un cumpleaños cuando al subir a una camioneta Jeep Compass para regresar a su domicilio, un hombre armado los interceptó e increpó.

Inseguridad en el conurbano: el terror de un robo en la voz de una niña de 8 años

La madre de la menor salió del rodado de manera inmediata mientras le rogaba al ladrón que dejara que descendiera también su hija. Luego de que lograran salir del vehículo los adultos, la niña consiguió escapar a los gritos.

En diálogo con el programa televisivo Mediodía Noticias, la madre de la menor, Viviana, dijo: “Pensé que iban a matar a mi marido. Cuando vi que preparó el arma y le apuntó, dije: ‘Ay no’”. La mujer contó que los ladrones no sabían cómo arrancar la camioneta. “Estamos procesando todo lo que pasó. La nena está bien, aunque me preguntó si atraparon al ladrón, le dije que sí para tranquilizarla. Ahora trata de entender qué pasó, pero me sigue preguntando si hay más ladrones. Le tengo que decir que no, que era justo ese, para que no tenga miedo”, agregó la víctima.

El episodio culminó cuando el ladrón, de acuerdo a lo que quedó registrado en la cámara de seguridad callejera, huyó del lugar a toda velocidad con el rodado sustraído.

Robo “piraña” a un auto en La Matanza

Tal como publicó LA NACION, este miércoles se registró otro violento episodio en el partido de La Matanza, en el barrio de Aldo Bonzi. En menos de veinte segundos, cuatro delincuentes armados descendieron de una camioneta blanca, amenazaron de muerte a un vecino que sacaba su Ford Ka negro de la cochera y le robaron el vehículo.

La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad instaladas por el dueño de una vivienda de la cuadra. En las imágenes se puede observar que, previamente, los delincuentes habían pasado con la camioneta blanca por el lugar.

Robo en Aldo Bonzi

Al advertir que el dueño de casa sacaba el vehículo dieron una vuelta en “U” en la esquina, regresaron y apuntaron al propietario del auto y al familiar que, instantes había levantado el portón de la cochera para acelerar la maniobra y evitar que los sorprendieran y les robaran.

Al ser amenazados, tanto el conductor del vehículo como su familiar quedaron con las manos en alto y los delincuentes concretaron el robo.