La Plata: un conductor dio positivo en un control de alcoholemia y amenazó al agente de tránsito

Un violento episodio se registró en la ciudad bonaerense de La Plata cuando agentes de tránsito detuvieron a un conductor que circulaba en evidente estado de ebriedad. Al ser sometido al test de alcoholemia, el resultado arrojó un nivel de 1,35 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido, y luego procedió a amenazar a los uniformados.

Durante el procedimiento, el automovilista reaccionó con extrema agresividad: amenazó de muerte a los inspectores y profirió insultos homoodiantes contra uno de ellos. “Te haría picadillo y fatay”, gritó en tono amenazante, y, según relataron testigos del hecho, agregó: “No me gusta tu actitud porque sos gay. Te mataría”.

El hecho tuvo lugar frente a la residencia oficial de la Gobernación, situada en 5 entre 51 y 53.

Condujo borracho, lo pararon y lanzó insultos homofóbicos al inspector

“No tengo plata, soy jubilado”, dijo el hombre que, con violencia, quería tomar el aparato de alcoholemia para insertar un extremo de la pipeta. “¿Un gay que me haga esto? No te contrato si soy intendente porque sos gay. Te aclaro que soy católico, apostólico, romano y sé que sos gay porque cómo hablas, p... ¿Y ahora me querés romper el o…?“, proseguía el automovilista fuera de sí.

Los efectivos le quitaron el rodado por superar ampliamente la ley 0 de alcohol que rige en la Provincia y el agresor quedó demorado, de acuerdo al protocolo estipulado para estos casos.