El dramático relato de un joven que consumió droga adulterada: “Se me nubló la vista y vomité sangre”

La tragedia por el consumo de cocaína adulterada que sacude al Conurbano bonaerense se cobró la vida de 23 personas, según información del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires hasta las 17.30 de este jueves. También hay 84 internados, varios de ellos en el hospital Bocalandro de Loma Hermosa, en el partido de Tres de Febrero, donde un joven relató los severos malestares que sufrió tras fumar cocaína con marihuana.

“El martes estaba con los chicos tomando una cerveza después del partido y después de consumir cocaína me agarró dolor de panza y cabeza, se me nubló la vista y empecé a tener vómitos y vómitos. Vomité sangre a lo último, me asusté y me vine para el hospital”, detalló Juan a los medios de comunicación que lo entrevistaron.

Juan consumió cocaína adulterada y se salvó

Hasta entonces, el muchacho desconocía lo que había ocurrido y se anotició el miércoles a través del “noticiero”. A partir de allí supo que se había intoxicado con la cocaína que investigadores establecieron fue comprada en el barrio Puerta 8, en Tres de Febrero: “Yo no me di cuenta del color ni nada. Estaba con un amigo, él me invitó a fumar y no le pregunté dónde la compró porque termine de fumar, me sentí mal y me fui a mi casa”.

Juan dijo que el resto de sus “amigos” están bien, pero que conoce personas de su barrio que consumieron cocaína adulterada y son parte de las 23 víctimas fatales. Su novia también cayó: “Está bien, está ahí adentro y le pusieron suero, está fuera de peligro”.

“La buena noticia es que estoy vivo, es feo que te pase algo así. Me asusté mucho, soy consciente de que no tengo que hacer más lo que me pasó. Esto me va a ayudar para recuperarme- Ya está y no se lo recomiendo a nadie”, cerró.

El caso de tres reincidentes

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, reveló este jueves que tres de los pacientes internados por inhalar cocaína adulterada recibieron el alta médica, volvieron a consumir la misma droga y fueron llevados de regreso al hospital: “Hemos tenido casos de algunas personas dadas de alta con una intoxicación en el día de ayer por la noche que hoy regresaron porque volvieron a consumir”.

Y, en diálogo con TN, agregó: “Es realmente un tema delicado que hay que tratarlo con mucho cuidado, también hace falta acompañamiento para estas personas y para los familiares de quienes hayan perdido a alguien”.

Un hombre llega a la sala de emergencias del Hospital Bocalandro después de haber sido envenenado con cocaína, en Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 3 de febrero de 2022 TOMAS CUESTA - AFP

Uno de los reincidentes fue Walter. El joven consumió la droga adulterada, sobrevivió y le salvó la vida a un amigo suyo en plena crisis epiléptica. Pero recayó y volvió a tomar la cocaína que le había causado la descompensación a su compañero. Previo a ingresar nuevamente a un hospital, habló en Telefé y detalló la situación: “Un amigo casi se muere por la porquería esa y lo salvamos de pedo. Estaba tirado en el pasillo y le tuvimos que abrir la boca porque le estaba agarrando un ataque de epilepsia y le tuvimos que bajar todos los dientes para que no se muera porque si no, se moría. Le abrimos la boca con una cuchara y le tuvimos que sacar todos los dientes, las prótesis. Casi se va. No le podíamos sacar la lengua. Ahora está más o menos en la casa, escupiendo sangre”.

Ninguno de los tres reincidentes hizo caso al pedido del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que ayer reiteró descartar la droga comprada en las últimas 24 horas para evitar más casos de intoxicación.