El Gobierno le prohibió el ingreso a las canchas a los hinchas de San Lorenzo detenidos en Uruguay por transportar armas y drogas

El Ministerio de Seguridad Nacional le prohibió el ingreso a las canchas a decenas de hinchas de San Lorenzo por llevar armas y sustancias ilegales a Uruguay, en el marco de un partido amistoso que el club porteño disputó contra Cúcuta por la Serie Río de la Plata 2026. Los simpatizantes del Ciclón habían sido detenidos en el ómnibus de larga distancia que los trasladaba en la Ruta Nacional 136, a la altura de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde la Gendarmería Nacional inició un operativo.

Según indicó el Gobierno en la Resolución 66/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, las autoridades policiales incautaron una bolsa que contenía “una sustancia vegetal de color verde, de características compatibles con Cannabis sativa”. “También se encontraron envoltorios con una sustancia blanca de tipo pulverulenta, las cuales, sometidas a la prueba de orientación de campo de estupefacientes (EPOD), arrojaron resultado positivo para marihuana y cocaína”, continuó.

A su vez, también hallaron, en el interior del habitáculo correspondiente al sistema de aire acondicionado del vehículo en el que viajaban, una bolsa plástica que contenía un arma de fuego tipo pistola, marca Besa, modelo Thunder 9, calibre 9 mm, con un cargador con capacidad para 17 cartuchos, conteniendo 15 municiones.

Elementos incautados en el ómnibus de larga distancia

Se trata de la facción de la barrabrava conocida como La Butteler, que históricamente se vio envuelta en conflictos delictivos, incluso con otras hinchadas.

“Ante estas circunstancias y teniendo en cuenta que el espíritu de la normativa de aplicación vigente es preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, focalizándose en la prevención de hechos de violencia durante el desarrollo de un encuentro deportivo, es necesario neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma la reunión deportiva, resulte pertinente registrar en el Programa Tribuna Segura a los causantes y disponer las medidas previstas”, estableció el gobierno nacional.

El incidente se produjo durante el primer amistoso de pretemporada de San Lorenzo, en el que perdió 1 a 0 ante el conjunto colombiano en Montevideo, en el estadio Luis Franzini, donde hace de local Defensor Sporting. Luego, ese sábado enfrentó a Cerro Porteño por la misma serie.