El intendente de Villa Cura Brochero fue filmado en una maniobra peligrosa en el Camino de las Altas Cumbres

El intendente de Villa Cura Brochero, Carlos María Oviedo, quedó involucrado en una maniobra imprudente registrada en el Camino de las Altas Cumbres, una de las rutas más transitadas de Córdoba. Un usuario de esa vía registró el momento en que dos camionetas hacían un sobrepaso a otros rodados en un sector delimitado con doble línea amarilla, marca que indica una prohibición total de adelantamiento y cruce en ambos sentidos de la circulación.

Oviedo reconoció el hecho y explicó que, si bien se trataba de su camioneta particular, no era él quien conducía. “Teníamos una reunión en Córdoba y, como la camioneta de la municipalidad estaba rota, usamos la mía. Venía manejando mi chofer y yo venía trabajando desde el celular”, dijo al canal local El Doce TV.

El episodio se viralizó a mediados de esta semana, luego de que un automovilista que circulaba detrás del vehículo Nissan Frontier del funcionario filmara la maniobra en un tramo previo al parador de Copina, en dirección hacia la ciudad de Córdoba, y enviara el video al medio cordobés.

Dos camionetas hicieron una peligrosa maniobra en las Altas Cumbres y uno de los conductores era un intendente local

“Llegando al kilómetro 81, después de que sobrepasamos a un vehículo, vi que estábamos en línea blanca. Mi chofer me dijo que se adelantó antes de la línea blanca que estaba a pocos metros, porque calculó mal, ya que otro auto se anticipó y el que estaba adelante iba muy despacio”, agregó Oviedo.

El intendente señaló que su chofer se presentará ante la Policía Caminera para entregar el material y recibir la infracción correspondiente. El hecho reavivó las críticas por las maniobras peligrosas en el Camino de las Altas Cumbres, una vía turística y de conexión entre los valles cordobeses donde los siniestros viales son frecuentes.

Un fin de semana vial trágico en Córdoba

En la madrugada de este sábado, un vehículo Peugeot Partner colisionó contra la columna de hormigón central de la pasarela ubicada en el kilómetro 8 de la ruta 5 y la persona que lo conducía murió dentro del rodado que se incineró, informaron las fuentes policiales de Córdoba.

Si bien los Bomberos Voluntarios y personal de salud trabajaron para rescatar a la víctima, se constató su deceso.

En tanto, en la noche de este sábado, un hombre que circulaba en un automóvil Renault Sandero Stepway perdió el control del rodado por causas que se intentan establecer y colisionó contra el frente de dos viviendas ubicadas en el barrio cordobés Los Plátanos. No se registraron personas lesionadas y solo se constataron daños materiales en medianeras y portones.