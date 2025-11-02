Violencia en una clínica de La Plata: retiró a su madre sin el alta, destruyó las instalaciones y se dio a al fuga

Un hombre irrumpió en el Instituto Médico Platense (IMP), destrozó los vidrios del hall de entrada y se dio a la fuga tras retirar a su madre, de 76 años, en una silla de ruedas sin el alta médica.

El violento hecho, que causó pánico entre el personal y los pacientes que esperaban ser atendidos en la guardia, ocurrió el viernes por la noche y quedó registrado en varias cámaras de seguridad del nosocomio.

Según informó el sitio 0221, el conflicto se gestó durante varios días, en los que la familia de la paciente mostró “conductas agresivas”, de acuerdo con el testimonio del director de la clínica, Raúl Tassi.

El ataque a fierrazos de un hombre a una clínica

“Amenazaban con que iban a romper todo y pidieron llevársela, pero no quisieron firmar el papel que decía que se la llevaban sin alta médica”, sostuvo.

Tras la tensa escalada, el hombre regresó armado con fierros para destruir las instalaciones del establecimiento el pasado viernes por la noche.

“Salieron, fueron hasta el auto, luego volvió con dos fierros, tipo cruz, de cambiar las gomas, y empezó a romper los vidrios”, contó Tassi.

Según los directivos del centro médico, el hombre —tras dejar a su madre en el vehículo— regresó al hall principal y rompió los cristales de la guardia, el área de informes y las puertas de acceso, a escasos metros de los pacientes, que huyeron aterrados ante la violencia del ataque.

Momentos después, el agresor escapó del lugar. El personal y las autoridades del sanatorio debieron reorganizar la atención para retomar la actividad normal.

Tras el episodio, las autoridades del sanatorio realizaron la denuncia en la Comisaría Primera de La Plata. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 y del Juzgado de Garantías N°6.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del centro médico podrían ser una prueba clave para identificar al responsable del ataque y determinar si actuó solo o con cómplices.