El mensaje de la joven que se grabó mientras manejaba a 180 km/h y cruzaba semáforos en rojo en Berisso

En las últimas horas se viralizó un video de una joven manejando a 180 kilómetros por hora durante varias cuadras en la localidad de Berisso, cruzó al menos tres semáforos en rojo y festejó la peligrosa maniobra junto a una amiga, que filmó toda la secuencia para las redes sociales.

Tras las críticas recibidas, la conductora publicó un descargo en sus redes donde dio su versión de los hechos y negó haber superado el límite de velocidad.

Posteo de la conductora del automóvil publicado luego de ser increpada en redes sociales

“Con respecto al video que se está haciendo viral, no es lo que parece. Íbamos a 60 km por hora y el tablero marcaba mal. ¿O no se dan cuenta? Por eso nos reíamos y lo tomábamos como un chiste", escribió la joven en una historia de Instagram.

El video muestra la conductora y su amiga festejando cuando llegaban a 180 kilómetros por hora. “Dale, pendeja. Nos pasamos. Vamos por el 180” decían, entre risas, las jóvenes.

Las dos jóvenes se grabaron manejando a 180 kilómetros por hora y cruzando semáforos en rojo

Por otra parte, la joven hizo referencia a que el video es de hace dos años y remarcó que jamás subiría un video a redes sociales en el que se la muestre excediendo la velocidad.

Por último cerró el posteo con una advertencia: “Sigan haciendo difamación con nombres y cara que se van a hacer las denuncias correspondientes”.

Según pudo saber LA NACION de fuentes del área de Transporte bonaerense, ya tomó intervención el juzgado de faltas de Berisso para tratar de establecer cuándo ocurrió el hecho.

Historia de Instagram publicada por las mujeres en donde se observa cómo el velocímetro del automóvil llegó a los 180 km/h por las calles de Berisso

Otro caso similar

La imprudencia al volante demostrada por las mujeres recuerda el lamentable incidente por el que Felicitas Alvite, apodada “La Toretto”, atropelló y mató a Rubén Walter Armand en La Plata.

Alvite está detenida con prisión domiciliaria y espera el juicio que se realizará en noviembre. La acusan de haber manejado a alta velocidad por una avenida, cruzar semáforos en rojo y participar en una presunta picada ilegal junto a su amiga Valentina Velázquez.