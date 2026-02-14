“La Toretto” sigue en prisión domiciliaria, pero quedó a un paso del juicio por homicidio
Se definió la fecha del debate oral en el que Felicitas Alvite será juzgada por la muerte del motociclista Rubén Armand
- 3 minutos de lectura'
Este viernes se dio a conocer la fecha del juicio que tiene por imputada a Felicitas Alvite, influencer platense conocida como “La Toretto”, por atropellar y matar al motociclista Rubén Walter Armand en momentos en que, de acuerdo con la acusación, la joven de 22 años participaba de durante una carrera clandestina.
El juicio se realizará en tres jornadas, previstas para el 2, 3 y 6 de noviembre próximo. La causa por la que se encuentra imputada lleva la carátula de homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla una pena que oscila entre 8 y 25 años de prisión.
Flavio Gliemmo, abogado de Alvite, pidió durante la audiencia instrucción suplementaria para la realización de “cinco o seis medidas de pruebas más” al tiempo que se aguarda la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata.
“Se trató toda la prueba que va a ser utilizada en el juicio y falta una resolución del tribunal para determinar qué se va a usar y qué no”, sostuvo Gliemmo.
El letrado de la imputada consideró que la calificación era errónea y que debería ser caratulada como homicidio culposo, delito con una pena de dos a cinco años por conducción imprudente que causare la muerte que aumenta a tres a seis años en caso de que el conductor se diera a la fuga, manejare con exceso de velocidad o no respetare las normas de tránsito.
Luego de presenciar la audiencia, Alvite sufrió un ataque de pánico por el que tuvo que ser asistida por personal médico. Según dejó trascender el asesor legal, la joven se habría repuesto momentos después de ser atendida.
La joven imputada permanecerá detenida con arresto domiciliario en su residencia de City Bell a la espera del juicio.
Junto con “La Toretto”, será juzgada Valentina Velázquez, amiga de la influencer, quien se encuentra imputada por el delito de “prueba de velocidad”, comúnmente conocido como “picada ilegal”, por el que corresponde una pena de seis meses a tres años de prisión e inhabilitación para conducir por el doble del tiempo de la condena.
La muerte en La Plata
El hecho por el que se juzgará a Felicitas Alvite tuvo lugar el 12 de abril de 2024 en la ciudad de La Plata, cuando la joven tenía 20 años.
Durante una carrera clandestina, el vehículo que manejaba Alvite acompañada por una amiga, un Volkswagen Gol Trend gris cruzó en rojo a toda velocidad en la calle 13, entre 531 y 532, y atropelló a Walter Rubén Armand, de 36 años.
Armand viajaba por la calle 532 a bordo de una moto marca Baraj, modelo Boxer. Como consecuencia del choque, el motociclista salió despedido e impactó sobre el asfalto del carril contrario, a varios metros del vehículo.
Fue trasladado de urgencia al Hospital de Gonnet, donde murió a las pocas horas del incidente a causa de las heridas que tuvo en la cabeza.
El jueves 2 de mayo de 2024, “La Toretto” se entregó a la policía y quedó detenida.
Otras noticias de Homicidio
Noches violentas. A seis años del asesinato de Báez Sosa, se repiten las peleas fuera de boliches y se suman dos muertes en 40 días
Caso Paulina Lebbos. La mejor amiga admitió encubrir el crimen y podría ser condenada a tres años de prisión
Publicó un mensaje en redes antes del crimen. Un secretario municipal de Brasil mató a sus dos hijos y luego se quitó la vida
- 1
El neurocirujano Leopoldo Luque, médico de Diego Maradona, pidió suspender el juicio, pero recibió una contundente respuesta
- 2
Congelaron criptomonedas y bienes que estarían vinculados con lavado de dinero del temible Comando Vermelho
- 3
Juzgan a Felipe Pettinato por haber incendiado su departamento y provocado la muerte de un médico
- 4
Lo buscaban por robo y la policía lo encontró dentro de un freezer con signos de hipotermia