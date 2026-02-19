A 180 por Berisso: dos jóvenes se filmaron cruzando semáforos en rojo y publicaron todo en redes

Dos mujeres se grabaron sobre un auto que circulaba a gran velocidad y manejando de forma temeraria por las calles de Berisso. El video en el que se muestra cómo aceleraban a 180 kilómetros por hora al tiempo que cruzaban los semáforos en rojo fue subido a sus redes sociales.

Las dos jóvenes se grabaron manejando a 180 kilómetros por hora y cruzando semáforos en rojo

La publicación desató una andanada de críticas ante la conducción irresponsable realizada por las jóvenes y el descaro que tuvieron al publicarlo.

La imprudencia al volante demostrada por las mujeres recuerda el lamentable incidente por el que Felicitas Alvite, apodada “La Toretto”, atropelló y mató a Rubén Walter Armand en La Plata.

“Dale, pendeja. Nos pasamos. Vamos por el 180” decían, entre risas, las jóvenes.

Historia de Instagram publicada por las mujeres en donde se observa cómo el velocímetro del automóvil llegó a los 180 km/h por las calles de Berisso

Luego del revuelo en redes y ante la necesidad de responder por lo sucedido, el usuario @maruualii_, perteneciente a la mujer que grabó el video y lo compartió en redes sociales, publicó una historia en la red social Instagram aportando información contextual.

En una historia de Instagram, la acompañante comentó que el velocímetro se encontraba averiado y no marcaba la velocidad correctamente

“La realidad es esta, lo subimos como chiste porque nosotras sabíamos que el auto no marcaba la velocidad [a la] que íbamos en realidad. Menos un auto como ese, no agarra 180 de velocidad, íbamos a 60 u 80km. Pero sigan hablando mierda y haciendo difamación”, expresó en un posteo.

La conductora del vehículo, por su parte, realizó un descargo siguiendo la línea de que el indicador de velocidad del automóvil se encontraba averiado. “Con respecto al video que se está haciendo viral. El video no es lo que parece íbamos a 60 km por hora y el tablero marcaba mal. O no se dan cuenta? Por eso nos reíamos y lo tomábamos como un chiste. (...) “El video es de hace dos años”.

Posteo de la conductora del automóvil publicado luego de ser increpada en redes sociales

A pesar de que pueda ser cierta la versión que relataron, el video prueba cómo la conductora no respetó la señalización y cruzó la calle estando el semáforo en rojo, pudiendo haber ocasionado un siniestro vial por no respetar las normas de tránsito.

Según pudo saber LA NACION de fuentes del área de Transporte bonaerense, ya tomó intervención el juzgado de faltas de Berisso para tratar de establecer cuándo ocurrió el hecho.