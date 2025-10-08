LA NACION

El pedido de la madre de Lara Gutiérrez a las mamás de las otras víctimas del triple crimen: “Estemos unidas”

Stella Maris Castro, con la voz quebrada, imploró la unión para reclamar por la misma causa; “Las tres estamos compartiendo el mismo dolor”, subrayó, en diálogo con LN+, tras los enfrentamientos entre las familias

Las madres de Lara Gutiérrez (a la izquierda), Morena Verdi y Brenda del Castillo
“Estemos unidas, las tres estamos compartiendo el mismo dolor”, imploró Stella Maris Castro, la madre de Lara Gutiérrez -la menor de las víctimas del triple crimen que ocurrió en Florencio Varela- a las mamás de Morena Verdi y Brenda del Castillo. El pedido de la mujer ocurrió durante una entrevista exclusiva con LN+.

En medio de la investigación, llevada adelante por el fiscal Adrián Arribas, Castro pidió unión entre las madres para ir “por la Justicia verdadera y que agarren al verdadero criminal”, señaló.

El pedido de la mama de Lara a las otras madres
“Estamos las tres destrozadas y nos vendría bien unirnos en esto. ¡Chicas, seamos fuertes y unidas para ir por la justicia!“, concluyó.

Noticia en desarrollo

