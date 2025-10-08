La madre de Lara Gutierréz habló del lado oculto de su hija: “Puertas adentro era una niña distinta y cuando salía era otra”

Stella Maris Castro, la madre de Lara Gutiérrez, la menor de las víctimas del triple crimen que ocurrió en Florencio Varela, dialogó este miércoles con LN+. Durante la entrevista, a la que asistió junto a sus letrados, brindó nuevos detalles sobre cómo era la vida de su hija. “Ella de la puerta para adentro se mostraba como una niña distinta y, cuando salía y se iba a La Tablada, era otra”, afirmó la mujer.

Visiblemente conmovida por la trágica situación y con la voz quebrada, la mujer de 36 años -tuvo a Lara a los 15- continuó: “Todo el tiempo ella nos ocultaba todo. No nos decía las cosas a nosotros”.

Mama de Lara en LN+

Noticia en desarrollo.