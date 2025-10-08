La madre de Lara Gutierréz habló del lado oculto de su hija: “Puertas adentro era una niña distinta y cuando salía era otra”

En una entrevista exclusiva con LN+, Stella Maris Castro dio detalles de cómo era la rutina diaria de la menor de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela; “Todo el tiempo nos ocultaba todo”, lamentó
- 1 minuto de lectura'
Stella Maris Castro, la madre de Lara Gutiérrez, la menor de las víctimas del triple crimen que ocurrió en Florencio Varela, dialogó este miércoles con LN+. Durante la entrevista, a la que asistió junto a sus letrados, brindó nuevos detalles sobre cómo era la vida de su hija. “Ella de la puerta para adentro se mostraba como una niña distinta y, cuando salía y se iba a La Tablada, era otra”, afirmó la mujer.
Visiblemente conmovida por la trágica situación y con la voz quebrada, la mujer de 36 años -tuvo a Lara a los 15- continuó: “Todo el tiempo ella nos ocultaba todo. No nos decía las cosas a nosotros”.
Noticia en desarrollo.
LA NACION
Otras noticias de Triple crimen
Más leídas de Seguridad
- 1
Rescatan 87 erizos africanos de un criadero ilegal en la Ciudad
- 2
Tiene fecha el juicio político que puede ponerle fin a la carrera de la jueza Julieta Makintach
- 3
Condenaron a sicarios de un narcopiloto peruano que transmitieron por videollamada la ejecución de un joven
- 4
El video completo que muestra a Pequeño J y Lara Gutiérrez juntos dos semanas antes del triple crimen