Qué pasó durante la transmisión en vivo de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela

Un jefe narco de nacionalidad peruana ordenó y exhibió las torturas a tres jóvenes en una casa de Florencio Varela, antes de que fueran asesinadas y descuartizadas. El hecho, que se conoció tras la detención de doce sospechosos, fue emitido a través de una transmisión en vivo por una red social como una advertencia para los integrantes de su banda delictiva.

Cómo fue la transmisión en vivo del triple crimen

El líder de la organización criminal utilizó la frase “Así le va a quien me roba” para presentar las imágenes. El mensaje se difundió durante la conexión online que sus subordinados debieron presenciar por orden directa suya.

Triple crimen: asi incendiaban la camioneta en la que trasladaron a las jovenes asesinadas

La emisión ocurrió entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Una vez que los miembros de la banda se conectaron, el jefe instruyó a los sicarios para que comenzaran con el castigo físico contra las tres mujeres.

Según los informes de las autopsias, los agresores aplicaron un nivel extremo de violencia. A Lara, la menor de las víctimas con solo quince años, le cortaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja. Después de someterla a esas mutilaciones, la asesinaron con una puñalada en el cuello.

El triple homicidio fue una represalia por el presunto robo de cinco kilos de cocaína Nicolás Suárez

La hipótesis de la venganza por el robo de cocaína

La principal línea de investigación apunta a una represalia. Una mujer, que figura entre las primeras cuatro personas detenidas, aportó el posible móvil del triple homicidio. Declaró a los policías que tres hombres de nacionalidad peruana alquilaron su casa, ubicada en la intersección de las calles Jáchal y Chañar, en Florencio Varela.

En ese lugar, según su testimonio, asesinaron a las jóvenes porque una de ellas robó cinco kilos de cocaína a un narco que opera desde la villa 1-11-14. Los investigadores confirmaron la existencia del video al revisar el teléfono celular de uno de los sospechosos. Allí descubrieron que el jefe de la banda delictiva utilizó la plataforma digital para emitir las torturas.

El posteo de la hermana de Lara, una de las tres víctimas del triple femicidio de Florencio Varela @gutierrez_agoss

El objetivo era enviar una advertencia clara sobre las consecuencias de la deslealtad dentro de su organización. La policía realizó allanamientos en la villa Zavaleta que resultaron en la detención de ocho acusados. En total, ya suman doce los detenidos vinculados al caso.

El secuestro en La Matanza y el hallazgo de los cuerpos

Lara Gutiérrez, Morena Verri y Brenda del Castillo desaparecieron el viernes pasado en la rotonda de La Tablada. Una cámara de seguridad registró el momento en que abordaron una camioneta Chevrolet Tracker de color blanco en el cruce de Crovara, entre Bufano y El Tiburón. Ese fue el último registro de ellas con vida.

Así es la casa donde mataron a Lara, Brenda y Morena

Cuatro días después de su desaparición, la policía encontró los cuerpos. Estaban descuartizados y enterrados en el fondo de la propiedad de Florencio Varela, a 37 kilómetros del lugar del secuestro.

El resultado de las autopsias

Los exámenes forenses revelaron la saña empleada por los asesinos. Los informes oficiales indican que Brenda del Castillo recibió varios puntazos en el cuello, golpes en el rostro y murió por un impacto que le provocó aplastamiento macizo facial. Los homicidas también abrieron su abdomen después de matarla. Morena Verri fue sometida a una golpiza en el rostro y la asesinaron con una maniobra que le quebró el cuello.

Las jóvenes fueron asesinadas entre seis y diez horas después de su secuestro en La Tablada Nicolás Suárez

Los especialistas determinaron, tras revisar las livideces, la fauna cadavérica y las temperaturas corporales, que los homicidios ocurrieron entre noventa y 96 horas antes del hallazgo de los cadáveres. Esto sitúa la fecha de los crímenes el 20 de septiembre entre las 3 y las 6. Es decir, entre seis y diez horas después de que las vieran por última vez.

