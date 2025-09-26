Triple crimen de Florencio Varela, en vivo: cómo sigue la investigación de la banda narco

Familiares y amigos velaron a Brenda del Castillo y Morena Verdi, las jóvenes de 20 años que eran primas, en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, en una sala situada en la calle Bufano al 2600. En cambio, la despedida a Lara, la menor de 15 años hallada sin vida, se llevó adelante en otro lugar por sus allegados. Los restos de las primas serán trasladados a un cementerio de Lomas de Zamora; los de Lara a uno de González Catán.

Velatorios

Ambos velatorios estuvieron separados por 15 cuadras en medio de una tensión creciente entre las familias de las víctimas. Los allegados de las primas apuntan contra una de las hermanas de la menor, de nombre Agostina, a quien responsabilizan del sanguinario desenlace que la Justicia investiga bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas por parte de un clan narco de origen peruano.