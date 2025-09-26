Triple crimen de Florencio Varela, en vivo: cómo sigue la investigación de la banda narco
Hasta el momento hay doce personas detenidas; los primeros cuatros sospechosos se negaron a declarar y seguirán presos; los otros ocho podrían quedar en libertad; la policía busca al narco “Pequeño Jota” y a los dos sicarios; velaron a las tres jóvenes de La Matanza
Familia de Morena y Brenda: “No queremos que nos acompañe la policía”
Tras salir de la casa velatoria, Antonio y Federico, abuelo y primo de las chicas asesinadas, aseguraron ante la prensa que realizarán la caravana de despedida desde el barrio de los monoblocs hasta el Cementerio Las Praderas en Lomas de Zamora.
“Vamos a llegar hasta la Rotonda de Tablada. No queremos que nos acompañe la policía. No es necesario. No tenemos miedo. Simplemente que las chicas pasen por donde se criaron y después seguiremos el trayecto hasta el cementerio. Vamos a seguir pidiendo justicia por las chicas. Está todo bien con la familia de Lara”, afirmaron.
El último adiós a las chicas de La Matanza
Familiares y amigos velaron a Brenda del Castillo y Morena Verdi, las jóvenes de 20 años que eran primas, en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, en una sala situada en la calle Bufano al 2600. En cambio, la despedida a Lara, la menor de 15 años hallada sin vida, se llevó adelante en otro lugar por sus allegados. Los restos de las primas serán trasladados a un cementerio de Lomas de Zamora; los de Lara a uno de González Catán.
Ambos velatorios estuvieron separados por 15 cuadras en medio de una tensión creciente entre las familias de las víctimas. Los allegados de las primas apuntan contra una de las hermanas de la menor, de nombre Agostina, a quien responsabilizan del sanguinario desenlace que la Justicia investiga bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas por parte de un clan narco de origen peruano.
12 detenidos
Hasta el momento hay doce personas detenidas. Entre ellos dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar, donde la policía encontró los cadáveres y la otra encargada de limpiar la escena del crimen. Esos cuatros sospechosos detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, de nacionalidad peruana, Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 años, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años.
El jueves se negaron a declarar y seguirán presos. El fiscal Gastón Duplaá los notificó que los acusaba de “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.
En allanamientos el miércoles en la villa Zavaleta, la policía detuvo a ocho acusados de integrar la organización que asesinó a las chicas de La Matanza. Sin embargo, podrían quedar en libertad, ya que según fuentes judiciales, ninguno de los sospechosos quedó formalmente imputado.
Triple crimen en Florencio Varela
Brenda del Castillo y Morena Verri, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron víctimas de un triple asesinato en Florencia Varela. La policía confirmó el miércoles que sus cuerpos fueron hallados descuartizados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.
El caso, que conmociona al país, se encuentra bajo secreto de sumario y ya dejó un saldo de 12 detenidos. Según la hipótesis oficial, se trató de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante prófugo alias “Pequeño Jota” en el marco de una venganza narco que incluso habría sido transmitida en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices. Otra versión sobre el móvil de la masacre, que surgió entre los allegados a las víctimas, indicaba que una de las jóvenes se habría apoderado de un kilo de cocaína y US$70.000 del mencionado narco peruano.
